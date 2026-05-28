Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Grosse surprise du côté de Manoël Verhaeghe. Alors qu'il était récemment devenu international belge U19, le grand talent du RWDM a décidé de rejoindre la République Démocratique du Congo.

Le nom de Manoël Verhaeghe (18 ans) ne signifiait pas encore beaucoup pour le grand public, mais parmi les suiveurs de la Challenger Pro League, le jeune défenseur central du RWDM Brussels était connu déjà depuis de longs mois. Formé au RWDM puis passé à l'Union Saint-Gilloise de 2022 à 2025, Verhaeghe était retourné au Stade Machtens l'été passé.

Cette saison, il s'était rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club de Molenbeek. Il a terminé la saison avec 27 matchs, D1B et Coupe confondus, et s'est fait un nom chez les scouts de divers clubs de Jupiler Pro League. Quel que soit le sort du RWDM, finalement privé de licence pro, Manoël Verhaeghe n'allait pas s'éterniser au Machtens.

En mars dernier, alors que le jeune talent fêtait ses 18 ans, on l'annonçait ainsi du côté du Club de Bruges, mais aussi dans plusieurs clubs européens en Italie et en France. Bref : le nom de Manoël Verhaeghe était à retenir... et était aussi bien connu au sein de la fédération.

Manoël Verhaeghe tourne le dos à la Belgique, deux Mauves aussi

Manoël Verhaeghe est en effet international belge depuis l'année passée, et avait même été surclassé en ce début d'année 2026 en étant repris avec l'équipe nationale U19. Il avait disputé trois matchs lors des qualifications pour l'Euro U19.

Grosse surprise donc, et grosse déception, cette semaine à l'Union Belge : Verhaeghe figure parmi les 24 joueurs repris par la République Démocratique du Congo pour disputer le tournoi Maurice Revello, plus connu durant des années sous le nom de tournoi de Toulon.





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Voici les 24 Léopardeaux qui porteront les couleurs de la RD Congo 🇨🇩 lors du tournoi Maurice Revello.#mobulute🐆 pic.twitter.com/CJ2GLLRJBS — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) May 27, 2026

Il s'agit d'une sélection U23, dans laquelle on retrouve aussi les jeunes joueurs du RSCA Futures Ludovic Wola (19 ans), également international belge U19, et Joël Kana (19 ans), petit frère de Marco Kana. Daniel Tshilanda (Sporting Hasselt) est lui aussi repris par Guy Bukasa, sélectionneur de la RDC U23.

Un choix fait très jeune : inquiétant pour l'avenir ?

Ce choix de Manoël Verhaeghe en faveur de la République Démocratique du Congo fera parler. Car s'il n'a pas la précocité d'un Jorthy Mokio, qui avait été très médiatisé dès ses 16 ans jusqu'à être repris par Rudi Garcia en début de mandat, le jeune défenseur du RWDM est véritablement considéré comme un joueur d'avenir.

En mars dernier, dans les colonnes de La Dernière Heure, il se réjouissait ainsi ouvertement de devenir international U19 belge. Son évolution était suivie de très près à la fédération et on s'attend à ce que Verhaeghe passe un cap cet été, ce qui aurait dû l'amener à une sélection rapide chez les Espoirs de Gill Swerts.

Au lieu de cela, Verhaeghe (mais aussi Ludovic Wola, un choix qui passe un peu inaperçu alors qu'il comptait 6 caps en U19 avec la Belgique) a opté très tôt pour la RDC. Un choix qui ne le "verrouillera" pas chez les Léopards, puisqu'il s'agit d'un tournoi U23, mais qui confirme une tendance nette : les binationaux n'ont plus forcément comme priorité de représenter la Belgique.