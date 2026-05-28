Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

Le club de Westerlo a multiplié les démarches, ces derniers mois, pour prolonger les contrats de plusieurs cadres. Dans le cas d’Allahyar Sayyadmanesh, les discussions n’ont pas abouti. L’Iranien quitte donc les Campinois après deux saisons et demie.

Westerlo voulait prolonger le contrat d’Allahyar Sayyadmanesh depuis l’hiver dernier. Il faisait partie des onze joueurs du club en fin de contrat, et les Campinois voulaient donc tout mettre en œuvre pour le conserver.

"Il y a déjà eu des discussions", confirmait alors Sayyadmanesh à la Gazet van Antwerpen. Mais à ce moment-là, l’Iranien n’avait pas envie de parapher un nouvel accord. "On a encore largement le temps", disait-il alors.

Westerlo et Allahyar Sayyadmanesh se séparent

Entre-temps, le temps s’est écoulé et Sayyadmanesh et Westerlo ne sont pas parvenus à un accord. Aucun deal n’a été trouvé et le joueur peut donc se chercher un nouveau club. Sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs laissé un message aux supporters.

"Un autre chapitre de ma vie est arrivé à sa fin. Un chapitre que j’apprécierai pour toujours. Reconnaissant pour mes 2,5 années à Westerlo", a déclaré celui qui pourrait profiter de la Coupe du monde pour s’attirer de belles offres.