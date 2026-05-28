Interview Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Matias Fernandez-Pardo a donné sa première conférence de presse en tant que Diable Rouge, ce jeudi au Proximus Basecamp de Tubize. Le joueur du LOSC semble s’être directement senti à l’aise avec ses nouveaux partenaires.

Interrogé sur la raison de son changement d’avis (qui n’en était visiblement pas vraiment un), Matias Fernandez-Pardo a de nouveau confirmé à quel point sa situation internationale était complexe. Avec ses origines, plusieurs options s’offraient à lui. “J’étais certain de pouvoir jouer pour la Belgique, l’Espagne et l’Italie”, a-t-il expliqué. “Mais l’Argentine était aussi théoriquement possible, parce que j’aurais pu obtenir le passeport.”

Mais il n’y a jamais eu d’intérêt concret venu d’Argentine. “Je n’ai en réalité rien entendu à ce sujet”, a-t-il lâché. “Même Nicolas Frutos ne m’a jamais contacté.”

“Je veux montrer ce dont je suis capable”

Fernandez-Pardo se projette désormais vers la Coupe du monde et la préparation avec les Diables Rouges. “J’ai vraiment très envie de me montrer”, a-t-il affirmé avec ambition. “J’essaie de donner le maximum chaque jour et j’espère pouvoir montrer mes qualités pendant les matchs de préparation.”

L’attaquant a toutefois souligné qu’il ne souhaite pas briller uniquement sur le plan individuel. “Je veux avant tout gagner des matchs. Cette équipe a énormément de qualité.” Au sein du staff belge, on estime que l’ancien Gantois, avec sa vitesse et sa profondeur, peut devenir une arme supplémentaire intéressante en vue du Mondial 2026.

“Lukaku est sans discussion le numéro un”

Matias Fernandez-Pardo veut pour l’instant absolument éviter toute comparaison avec Romelu Lukaku. Au contraire : il admire surtout le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique. “Romelu est sans discussion le numéro 1”, a-t-il assuré. “C’est vraiment un exemple pour moi.”

Lire aussi… Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"

Le jeune attaquant savoure le fait de travailler avec des joueurs qu’il ne voyait auparavant qu’à la télévision. “Je ne le connaissais que via la télé. Maintenant, je peux lui poser des questions et recevoir des conseils. C’est spécial.”

Interrogé sur l’idée de devoir un jour succéder à Lukaku, Fernandez-Pardo est resté prudent. “Je suis surtout ici sur le long terme”, a-t-il répondu avec diplomatie.

Hein Vanhaezebrouck a joué un rôle important

Fernandez-Pardo s’est révélé à La Gantoise et est revenu avec beaucoup de respect de sa période sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck. “C’est un très bon entraîneur”, a-t-il confié.

À Gand, il dit avoir beaucoup étudié des images vidéo de Vinícius Júnior afin d’analyser certains appels et mouvements. Vanhaezebrouck voulait d’ailleurs aussi l’utiliser sur un côté. Cela correspond au profil de Fernandez-Pardo : vitesse, explosivité et prises de profondeur. "Je suis avant tout un attaquant, mais je peux aussi jouer sur les flancs. Le poste m’importe peu. Hein voulait me montrer que je pouvais jouer comme Vini Jr", a-t-il souri.

Enfin, Fernandez-Pardo s’est aussi exprimé sur la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Pour lui, il y a un favori clair. “Je pense que le PSG va gagner”, a-t-il pronostiqué. “C’est vraiment une très grande équipe.”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Lille OSC
Belgique
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation" Interview

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"

14:40
1
Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

17:30
Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

17:00
"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

13:20
OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

16:30
La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

15:40
2
Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

15:20
Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

14:15
Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

13:43
1
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

08:21
L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons Analyse

L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons

12:30
Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

12:00
La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
1
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
5
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
1
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

08:45
4
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
3
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

22:00
"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

22:30
3
C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

22:00
Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

21:30
2
Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

21:00
La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

20:40
"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

27/05
La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

20:03
Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

19:30
1
Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath" Interview

Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath"

19:16
Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

18:35
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved