Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1"

Matias Fernandez-Pardo a donné sa première conférence de presse en tant que Diable Rouge, ce jeudi au Proximus Basecamp de Tubize. Le joueur du LOSC semble s’être directement senti à l’aise avec ses nouveaux partenaires.

Interrogé sur la raison de son changement d’avis (qui n’en était visiblement pas vraiment un), Matias Fernandez-Pardo a de nouveau confirmé à quel point sa situation internationale était complexe. Avec ses origines, plusieurs options s’offraient à lui. “J’étais certain de pouvoir jouer pour la Belgique, l’Espagne et l’Italie”, a-t-il expliqué. “Mais l’Argentine était aussi théoriquement possible, parce que j’aurais pu obtenir le passeport.”

Mais il n’y a jamais eu d’intérêt concret venu d’Argentine. “Je n’ai en réalité rien entendu à ce sujet”, a-t-il lâché. “Même Nicolas Frutos ne m’a jamais contacté.”

“Je veux montrer ce dont je suis capable”

Fernandez-Pardo se projette désormais vers la Coupe du monde et la préparation avec les Diables Rouges. “J’ai vraiment très envie de me montrer”, a-t-il affirmé avec ambition. “J’essaie de donner le maximum chaque jour et j’espère pouvoir montrer mes qualités pendant les matchs de préparation.”

L’attaquant a toutefois souligné qu’il ne souhaite pas briller uniquement sur le plan individuel. “Je veux avant tout gagner des matchs. Cette équipe a énormément de qualité.” Au sein du staff belge, on estime que l’ancien Gantois, avec sa vitesse et sa profondeur, peut devenir une arme supplémentaire intéressante en vue du Mondial 2026.

“Lukaku est sans discussion le numéro un”

Matias Fernandez-Pardo veut pour l’instant absolument éviter toute comparaison avec Romelu Lukaku. Au contraire : il admire surtout le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique. “Romelu est sans discussion le numéro 1”, a-t-il assuré. “C’est vraiment un exemple pour moi.”



Lire aussi… Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"›

Le jeune attaquant savoure le fait de travailler avec des joueurs qu’il ne voyait auparavant qu’à la télévision. “Je ne le connaissais que via la télé. Maintenant, je peux lui poser des questions et recevoir des conseils. C’est spécial.”

Interrogé sur l’idée de devoir un jour succéder à Lukaku, Fernandez-Pardo est resté prudent. “Je suis surtout ici sur le long terme”, a-t-il répondu avec diplomatie.

Hein Vanhaezebrouck a joué un rôle important

Fernandez-Pardo s’est révélé à La Gantoise et est revenu avec beaucoup de respect de sa période sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck. “C’est un très bon entraîneur”, a-t-il confié.

À Gand, il dit avoir beaucoup étudié des images vidéo de Vinícius Júnior afin d’analyser certains appels et mouvements. Vanhaezebrouck voulait d’ailleurs aussi l’utiliser sur un côté. Cela correspond au profil de Fernandez-Pardo : vitesse, explosivité et prises de profondeur. "Je suis avant tout un attaquant, mais je peux aussi jouer sur les flancs. Le poste m’importe peu. Hein voulait me montrer que je pouvais jouer comme Vini Jr", a-t-il souri.

Enfin, Fernandez-Pardo s’est aussi exprimé sur la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Pour lui, il y a un favori clair. “Je pense que le PSG va gagner”, a-t-il pronostiqué. “C’est vraiment une très grande équipe.”