Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise
Photo: © photonews
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Le sort de Carl Hoefkens au NAC Breda était en suspens. Le coach belge va finalement rester en poste malgré la descente.

Carl Hoefkens a vécu une saison difficile à la tête du NAC Breda. Le club a terminé 17e d'Eredivisie et n'a donc pas pu éviter la bascule en Keuken Kampioen Divisie pour la saison 2026-2027, ce qui a laissé l'entraîneur belge dans une situation incertaine.

Cependant, le NAC a désormais officialisé la nouvelle : Carl Hoefkens restera bel et bien en poste la saison prochaine en D2 néerlandaise. Il aura donc pour mission d'assurer la remontée du club de Breda en Eredivisie le plus vite possible.

Carl Hoefkens très affecté par la descente du NAC

"Je suis encore très touché par le fait que nous n'ayons pas atteint nos objectifs cette saison", déclare Hoefkens dans le communiqué officiel du NAC Breda. 

"Cela m'a souvent empêché de dormir ces deux dernières semaines. Le NAC me tient à cœur. Je m'y sens chez moi. Il y a deux ans, j'ai entamé cette aventure avec conviction. Le NAC est un club plein d'ambition qui, à mon sens, ne cesse de s'améliorer".


Arrivé à l'été 2024 à Breda, Carl Hoefkens avait atteint ses objectifs lors de la saison 2024-2025 en assurant le maintien du NAC. C'est cette réussite qui a convaincu la direction que l'ex-coach du Standard et du Club de Bruges restait la bonne personne. 

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