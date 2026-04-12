Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

Le match de D2 VV entre Mandel United et Oostkamp a été arrêté ce samedi suite à un incident raciste. Les joueurs visiteurs ont quitté le terrain.

Scandale en D2 VV, le quatrième échelon du football flamand : lors de la rencontre de championnat dans le cadre de la 28e journée entre le leader, Mandel United, et Oostkamp, un incident raciste a forcé l'arrêt du match, rapporte le Nieuwsblad.

Mandel United, club d'Izegem, recevait le 5e classé, Oostkamp. Le score était de 1-1 quand l'un des joueurs visiteurs, Tosin Thompson, aurait été injurié - non pas par le public, mais par un joueur adverse. L'attaquant belge aurait été traité de "singe" par un joueur de Mandel, dont le nom n'est pas mentionné.

Défaite d'Oostkamp sur tapis vert à Mandel United ?

Avec dix minutes encore à jouer, les joueurs d'Oostkamp ont souhaité "envoyer un message" et ont donc quitté le terrain de leur propre chef. Le corps arbitral n'aurait pas entendu l'injure raciste. Le match n'a pas repris par la suite.

Problème : la sanction dans ce genre de cas est censée être une défaite sur tapis vert, et donc une victoire pour Mandel United qui semblait en voie de perdre deux points précieux dans la course au titre en D2 VV. Mandel compte 3 points d'avance sur Dixmude.



Une enquête suivra certainement, mais dans le cas où la défaite d'Oostkamp sur tapis vert se confirme, voilà une affaire qui fera couler beaucoup d'encre...