Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

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L'Union Berlin écrit l'histoire. Suite au licenciement de Steffen Baumgart, le club allemand a désigné Marie-Louise Eta pour lui succéder.

C'est un moment historique, non seulement pour la Bundesliga mais pour le football européen. Marie-Louise Eta (34 ans) est le nouvel entraîneur de l'Union Berlin, succédant à Steffen Baumgart qui a été remercié après la défaite de l'Union contre Heidenheim ce samedi.

Eta était déjà devenue la première assistante de l'histoire de la Bundesliga en 2023-2024, et avait à l'époque pris place sur le banc en tant qu'entraîneur principal suite à la suspension de Nenad Bjelica. Elle passe donc désormais un cap en devenant la première entraîneuse de l'histoire de la Bundesliga. 

Aucun autre exemple en D1, quelques-uns dans les divisions inférieures 

Et pas seulement de Bundesliga car Marie-Louise Eta est également la première femme à prendre les rênes d'une équipe A dans un championnat du top européen. On se rappelle qu'en France, Corinne Diacre avait dirigé Clermont Foot en Ligue 2 durant trois saisons, sans intégrer la Ligue 1.

À travers l'Europe, des exemples existent au sein des divisions inférieures, comme Carolina Morace en Serie C ou Natasha Orchard-Smith en D5. En Belgique, aucune femme n'a jamais entraîné d'équipe professionnelle masculine. 

Marie-Louise Eta a été nommée jusqu'en fin de saison avec un objectif clair : le maintien de l'Union Berlin en Bundesliga. Le club de la capitale compte 11 points d'avance sur le premier relégable, le Vfl Wolfsbourg. 

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