Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois écrit une page d'histoire en Ligue des champions. Après une finale haletante contre Arsenal et une victoire aux tirs au but à la Puskás Aréna, l'entraîneur Luis Enrique a pu brandir le trophée aux grandes oreilles pour la troisième fois de sa carrière.

Pour Luis Enrique, il s'agit d'un nouveau jalon dans une carrière d'entraîneur impressionnante. Après avoir déjà remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone et mené le PSG au succès européen la saison dernière, il décroche donc une troisième victoire en finale de la prestigieuse compétition.

Il rejoint ainsi le cercle très fermé des entraîneurs ayant remporté plusieurs titres de Ligue des champions. L'Espagnol rayonnait de bonheur à l'issue de la finale remportée par ses hommes et a même déclaré que cette victoire était encore plus belle que celle de la saison dernière.

Luis Enrique pense aux supporters

Après le coup de sifflet final, l’ancien joueur et coach du FC Barcelone a eu du mal à cacher son émotion : "Cette victoire est encore plus belle que celle de l’année dernière. Nous savions tous à l’avance à quel point il serait difficile de battre Arsenal. Le fait que nous remportions à nouveau ce trophée est vraiment incroyable."

L'entraîneur du PSG a surtout souligné à quel point le chemin vers la victoire finale avait été difficile et a estimé que son équipe méritait ce trophée : "C'est formidable pour nous, pour le club et pour la ville. Nous avons pleinement mérité ce titre. La finale a été particulièrement palpitante, mais il est maintenant temps de faire la fête. Nos supporters méritent eux aussi cette fête", a-t-il poursuivi.

Marquinhos salue la performance collective

Le capitaine brésilien Marquinhos est lui-aussi un peu plus entré dans la légende du club. Le défenseur s'est lui aussi exprimé après le match, incrédule face à l'exploit historique du club français, qui remporte la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.



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"Deux fois de suite… c’est difficile à croire. Notre entraîneur avait déjà dit en début de saison que ce serait encore plus difficile de remporter à nouveau ce trophée. Mais nous avons atteint notre objectif", a réagi le Brésilien.

Selon le Brésilien encore, ce succès est avant tout le fruit d’un collectif soudé et non pas uniquement du talent individuel : "C’est une véritable performance d’équipe. Regardez les remplaçants et à quel point ils ont été importants, y compris lors des tirs au but. Tout le monde a apporté sa contribution", a-t-il déclaré.

Le capitaine du PSG a également pensé aux supporters restés à Paris, des milliers d'entre-eux ont suivi la finale sur des écrans géants au Parc des Princes et partout dans la ville : "Je pense que c’est la folie là-bas en ce moment. Paris peut savourer ce moment. C’est un moment pour tout le club", sourit Marquinhos.