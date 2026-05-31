90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

La Gantoise et le KRC Genk se disputent ce dimanche le dernier ticket européen de la saison. Une finale où les statistiques et la dynamique racontent deux histoires différentes. Qui va l'emporter ?

C'est le rendez-vous de la dernière chance pour sauver sa saison. Ce dimanche à 18h30, il ne restera plus qu'un seul ticket européen à récuperer. La Gantoise et Genk se retrouvent pour une "finale". D'un côté, le cinquième des Champions' Play-Offs. De l'autre, l'équipe qui a dominé les Europe Play-Offs.

Les statistiques ou la dynamique du moment ?

Sur le papier, l'histoire penche plutôt en faveur des clubs issus des Champions' Play-Offs. Sept des dix dernières finales ont été remportées par une équipe venue des Play-Offs 1. dix dernières finales ont été remportées par une équipe venue du groupe principal. Un avantage qui s'explique par un niveau de concurrence plus élevé durant les semaines précédant cette rencontre.

La Gantoise espère faire respecter cette tradition. Pourtant, les Buffalos abordent ce rendez-vous avec plusieurs interrogations. Leur parcours en Champions' Play-Offs a été très décevant. Les Gantois n'ont remporté aucune rencontre (quatre défaites et six nuls en 10 matchs)

Genk a l'avantage mental

En face, Genk arrive avec plus de confiance. Les Limbourgeois ont terminé en tête des Europe Play-Offs et ont montré de la régularité ces dernières semaines. Ils savent qu'un "exploit" est possible.

Les équipes issues des Champions' Play-Offs l'ont emporté à trois reprises, contre deux pour celles venues des Europe Play-Offs depuis 2017. Impossible de savoir à l'avance qui prendra le dessus.





Genk a de l'expérience en Europe

Cette saison, les Limbourgeois ont atteint les huitièmes de finale de l'Europa League après avoir terminé à la neuvième place dans la phase de championnat à 36 équipes. Ils avaient éliminé le Dinamo Zagreb sur un score cumulé de 6-4. L'aventure s'est arrêtée face à Fribourg. Vainqueur 1-0 à l'aller, Genk a craqué en Allemagne et s'est lourdement incliné 5-1 au retour.