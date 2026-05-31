90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
90 minutes pour sauver sa saison : La Gantoise et Genk face à leur destin

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise et le KRC Genk se disputent ce dimanche le dernier ticket européen de la saison. Une finale où les statistiques et la dynamique racontent deux histoires différentes. Qui va l'emporter ?

C'est le rendez-vous de la dernière chance pour sauver sa saison. Ce dimanche à 18h30, il ne restera plus qu'un seul ticket européen à récuperer. La Gantoise et Genk se retrouvent pour une "finale". D'un côté, le cinquième des Champions' Play-Offs. De l'autre, l'équipe qui a dominé les Europe Play-Offs.

Les statistiques ou la dynamique du moment ?

Sur le papier, l'histoire penche plutôt en faveur des clubs issus des Champions' Play-Offs. Sept des dix dernières finales ont été remportées par une équipe venue des Play-Offs 1. dix dernières finales ont été remportées par une équipe venue du groupe principal. Un avantage qui s'explique par un niveau de concurrence plus élevé durant les semaines précédant cette rencontre.

La Gantoise espère faire respecter cette tradition. Pourtant, les Buffalos abordent ce rendez-vous avec plusieurs interrogations. Leur parcours en Champions' Play-Offs a été très décevant. Les Gantois n'ont remporté aucune rencontre (quatre défaites et six nuls en 10 matchs)

Genk a l'avantage mental

En face, Genk arrive avec plus de confiance. Les Limbourgeois ont terminé en tête des Europe Play-Offs et ont montré de la régularité ces dernières semaines. Ils savent qu'un "exploit" est possible.

Les équipes issues des Champions' Play-Offs l'ont emporté à trois reprises, contre deux pour celles venues des Europe Play-Offs depuis 2017. Impossible de savoir à l'avance qui prendra le dessus.

Genk a de l'expérience en Europe

Cette saison, les Limbourgeois ont atteint les huitièmes de finale de l'Europa League après avoir terminé à la neuvième place dans la phase de championnat à 36 équipes. Ils avaient éliminé le Dinamo Zagreb sur un score cumulé de 6-4. L'aventure s'est arrêtée face à Fribourg. Vainqueur 1-0 à l'aller, Genk a craqué en Allemagne et s'est lourdement incliné 5-1 au retour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
La Gantoise

Plus de news

"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

12:30
1
Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

13:02
Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

10:30
L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

11:00
"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

09:00
1
🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

09:30
2
"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

08:30
1
Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Slot - Olaru - Nyakossi

23:18
Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

07:30
Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

22:44
A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

23:18
Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

Luis Enrique dans la légende, l'Espagnol entre dans un cercle fermé : "Encore plus belle que l’année dernière"

23:01
1
Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

18:30
Axel Witsel de retour au Standard ? Libre de tout contrat, le Diable Rouge met les choses au clair

Axel Witsel de retour au Standard ? Libre de tout contrat, le Diable Rouge met les choses au clair

22:29
"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

22:05
🎥 Finale de la Ligue des champions : violences et assauts contre les forces de l'ordre à Paris

🎥 Finale de la Ligue des champions : violences et assauts contre les forces de l'ordre à Paris

21:46
Arsenal et Leandro Trossard défaits : le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions de suite

Arsenal et Leandro Trossard défaits : le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions de suite

21:20
3
Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

20:05
1
Une ancienne star de JPL catégorisée de transfert raté en Premier League : "Hall of Shame"

Une ancienne star de JPL catégorisée de transfert raté en Premier League : "Hall of Shame"

20:31
Un nouveau larron avec l'Union et Bruges dans la course au titre ? "Gagner un trophée pour casser la spirale"

Un nouveau larron avec l'Union et Bruges dans la course au titre ? "Gagner un trophée pour casser la spirale"

14:50
Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

19:30
"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

19:02
Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

17:50
Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

17:10
Le Curaçao de Dick Advocaat, petit poucet du Mondial, fait bonne figure en amical, avant de craquer

Le Curaçao de Dick Advocaat, petit poucet du Mondial, fait bonne figure en amical, avant de craquer

16:30
45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération

45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération

15:25
4
Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde"

Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde"

16:00
7
Quel temps de jeu pour les Diables brugeois à la Coupe du monde ? "Rudi Garcia a déjà son idée en tête"

Quel temps de jeu pour les Diables brugeois à la Coupe du monde ? "Rudi Garcia a déjà son idée en tête"

14:20
Arne Slot viré de Liverpool, déjà un grand favori pour lui succéder

Arne Slot viré de Liverpool, déjà un grand favori pour lui succéder

13:45
Enfin l'heure de Leandro Trossard ? "Chez les Diables, je me sens parfois sous-estimé ou incompris"

Enfin l'heure de Leandro Trossard ? "Chez les Diables, je me sens parfois sous-estimé ou incompris"

30/05
1
Remco Evenepoel ne perd pas espoir pour "son" RSC Anderlecht

Remco Evenepoel ne perd pas espoir pour "son" RSC Anderlecht

30/05
Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

30/05
Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

30/05
Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"

Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"

30/05
Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

30/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved