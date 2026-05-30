Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?

Chafik Ouassal, journaliste football
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Gros transfert mais saison décevante : stop ou encore pour cet ancien Brugeois à Milan ?
Photo: © photonews

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L’an dernier, son nom a été l’un des plus cités sur le marché des transferts en Belgique. Le milieu de terrain suisse a été pendant des mois au cœur d’un feuilleton entre le Club de Bruges et l’AC Milan. Au final, le géant italien a eu gain de cause.

Un an seulement après son beau transfert, l'avenir d'Ardon Jashari à San Siro semble faire débat. Selon plusieurs médias italiens, l’intérêt de l’AS Roma et de l’Atalanta grandit pour le milieu de terrain de 23 ans.

Les deux clubs suivraient de près sa situation, alors que l’AC Milan sort d’une saison décevante et que plusieurs dossiers restent ouverts.

Jashari, un investissement très coûteux pour l’AC Milan

Les attentes étaient énormes l’an dernier lorsque Milan a lourdement investi pour attirer Jashari. Après de longues et difficiles négociations avec le Club Bruges, près de 36 millions d’euros ont finalement été déboursés pour le Suisse.

De quoi en faire l’un des transferts sortants les plus chers de l’histoire de la Jupiler Pro League. Mais sa première saison en Italie ne s’est pas déroulée comme espéré.

Jashari a traversé des mois compliqués dans une équipe elle-même en difficulté, entre résultats irréguliers et changements internes. Là où il était devenu l’un des cadres du milieu de terrain à Bruges, il n’est pas parvenu à avoir le même impact à San Siro.

Un transfert compliqué au vu de son prix

Malgré cela, sa cote reste intacte sur le marché italien. L’Atalanta et la Roma continuent de croire au potentiel de l’international suisse. Les deux clubs cherchent à apporter de la qualité supplémentaire au milieu et voient en Jashari un joueur capable de se relancer dans un autre contexte.

Un transfert ne s’annonce toutefois pas simple à ce stade. L’AC Milan a dépensé une somme colossale il y a moins d’un an et voudrait en récupérer une partie importante. Reste aussi à voir si Jashari a déjà envie de jeter l’éponge et relever un autre défi.

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