🎥 Finale de la Ligue des champions : violences et assauts contre les forces de l'ordre à Paris
Photo: © photonews
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Alors que la finale bat son plein entre le PSG et Arsenal à Budapest, le club parisien diffusait le match dans son stade à Paris. Malheureusement, l'événement ne s'est pas passé dans le calme.
De tristes images ont été filmées ce samedi à Paris lors de la finale de la Ligue des champions. Le match, qui se déroule à Budapest, est retransmis en direct au Parc des Princes, le stade du PSG.
Cependant, un grand nombre de supporters qui n'ont pas pu se procurer de billet ont provoqué des troubles à l'extérieur du stade parisien.
Des images de l'agence de presse française CLPRESS montrent comment la police a dû intervenir pour tenter de maintenir l'ordre. Les forces de l'ordre auraient été prises pour cible par des tirs de feux d'artifice.
Finalement, la police a dû faire appel à une unité mobile. Les images montrent également que plusieurs supporters ont été interpellés. Après l'égalisation d'Ousmane Dembélé sur penalty à l'heure de jeu, la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes également.
Tensions au abords du Parc des Princes entre supporters sans billets et policiers.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Charge de la police suite à tirs de mortiers d’artifices.#PSGARS pic.twitter.com/R3O13RZOKm
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Les supporters du Paris Saint-Germain présents aux abords du Parc des Princes exultent sur l’égalisation d’Ousmane Dembélé.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Tir de grenade lacrymogène pour disperser tout le monde.#PSGARS pic.twitter.com/mnedwYdxyi
Nouvelle charge de la police aux abords du Parc des Princes après des tirs de mortier d’artifice.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Des supporters du PSG sans billet se sont regroupés aux alentours du Parc des Princes, où la finale de la Ligue des Champion est retransmise. pic.twitter.com/6YcY02SpMV
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