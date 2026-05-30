🎥 Finale de la Ligue des champions : violences et assauts contre les forces de l'ordre à Paris

Alors que la finale bat son plein entre le PSG et Arsenal à Budapest, le club parisien diffusait le match dans son stade à Paris. Malheureusement, l'événement ne s'est pas passé dans le calme.

De tristes images ont été filmées ce samedi à Paris lors de la finale de la Ligue des champions. Le match, qui se déroule à Budapest, est retransmis en direct au Parc des Princes, le stade du PSG.

Cependant, un grand nombre de supporters qui n'ont pas pu se procurer de billet ont provoqué des troubles à l'extérieur du stade parisien.

Des images de l'agence de presse française CLPRESS montrent comment la police a dû intervenir pour tenter de maintenir l'ordre. Les forces de l'ordre auraient été prises pour cible par des tirs de feux d'artifice.

Finalement, la police a dû faire appel à une unité mobile. Les images montrent également que plusieurs supporters ont été interpellés. Après l'égalisation d'Ousmane Dembélé sur penalty à l'heure de jeu, la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes également.

Les supporters du Paris Saint-Germain présents aux abords du Parc des Princes exultent sur l’égalisation d’Ousmane Dembélé.



Tir de grenade lacrymogène pour disperser tout le monde.#PSGARS pic.twitter.com/mnedwYdxyi — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026