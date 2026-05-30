Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

Le club a annoncé le départ d'une icône de la RUTB qui quitte le Brabant wallon au terme de sept saisons passées au Stade Leburton.

"Une page importante de l’histoire du club se tourne" indique le communiqué officiel de la Royale Union Tubize-Braine. En effet, le club a annoncé le départ de son capitaine et buteur historique, Ismaël El Omari, après sept saisons.

"Plus qu’un joueur, Ismael aura été un leader, un exemple et un véritable ambassadeur de nos valeurs sur et en dehors du terrain. Par son engagement, son caractère et son amour du maillot, il a marqué toute une génération de supporters, de coéquipiers et de bénévoles", peut-on lire sur la page Facebook du club.

La RUTB dit au-revoir au meilleur buteur de l’histoire du club: "Les grands joueurs marquent des buts. Les légendes marquent un club. Merci pour tout, Capitaine. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ton parcours, avec la certitude que tu feras toujours partie de la famille RUTB. À jamais dans l’histoire du club."

Nouvelle étape au Crossing

Le joueur n'a pas manqué de remercier et saluer son désormais ancien club à travers un communiqué sur sa page Facebook, remerciant "du fond du cœur tous les supporters" et soulignant sa fierté d'avoir porté le brassard de capitaine du club avant de ponctuer son message : "La RUTB restera gravée dans mon cœur pour toujours. Merci pour ces 7 années inoubliables."

Le buteur n'a pas tardé à annoncer sa nouvelle destination, il s'agit du Crossing Schaerbeek. L'ex-capitaine de la RUTB évoluera la saison prochaine au sein du club de la capitale.



