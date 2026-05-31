Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Un retour forcé ? Stankovic pourrait quitter le Club de Bruges contre son gré
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Aleksandar Stankovic doit retourner à l'Inter. Le milieu de terrain serbe s'est imposé cette saison au Club de Bruges, mais ses excellentes prestations pourraient le pousser vers la sortie.

L'Inter Milan devrait récupérer Aleksandar Stankovic en activant sa clause de rachat de 23 millions d'euros. Un coup dur pour le Club de Bruges, qui pourrait perdre l'un de ses joueurs les plus importants alors que le Serbe se plaisait en Belgique.

Stankovic voulait rester à Bruges

Le fils de la légende de l'Inter Dejan Stankovic a réalisé une belle saison sous les couleurs du Club. Auteur de neuf buts et cinq passes décisives, le milieu serbe s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'équipe. Que ce soit en Jupiler Pro League ou en Ligue des champions, il a enchaîné les prestations convaincantes et pris une place importante dans l'entrejeu brugeois.

Le Club espérait pouvoir le conserver au moins une saison supplémentaire. Pas seulement pour son impact sportif, mais aussi parce que le milieu était épanoui en Flandre occidentale. Il a trouvé du temps de jeu, de la confiance et un environnement idéal pour poursuivre sa progression

L'Inter va-t-il encaisser directement ?

Cela n'a évidemment pas échappé à l'Inter. Le cador italien dispose d'une option de rachat à 23 millions d'euros et, selon La Gazzetta dello Sport, il est déterminé à la lever. Stankovic redeviendrait la propriété des Nerazzurri, avant l'ouverture d'une nouvelle phase... particulièrement délicate.

Le Club avait déboursé près de dix millions d'euros pour attirer le joueur et lui a accordé un rôle important dans l'équipe. Un an plus tard, ils pourraient le voir repartir pour 23 millions d'euros. Une somme importante sur le papier, mais qui est avantageuse pour l'Inter au regard de la progression et du potentiel affichés par Stankovic.

Car la cote de Stankovic a entre-temps fortement grimpé. En Italie, sa valeur est estimée autour des 40 millions d'euros. L'Inter récupère un joueur dont la valeur a presque doublé... pour un prix largement inférieur à son tarif actuel.

Moins de temps de jeu ?

Sur le plan sportif, rien ne garantit que ce retour soit la meilleure option pour lui. Le milieu serbe est très apprécié à l'Inter et plusieurs observateurs lui prêtent le potentiel pour suivre les traces de joueurs comme Hakan Çalhanoğlu ou Nicolò Barella. Mais malgré cette confiance, il n'a aucune certitude de s'imposer dans le onze milanais.

Avec des joueurs comme Çalhanoğlu et Barella dans l'effectif, Stankovic risque de jouer beaucoup moins qu'au Club de Bruges. Un élément qui pourrait au moment de faire son choix cet été. Dejan a laissé entendre que son fils doit avant tout jouer.

Rester à l'Inter ou partir

Le choix ne s'annonce pas simple pour Stankovic. D'un côté, il y a l'Inter, le club où il a grandi. Le milieu n'a pas caché l'affection qu'il porte aux Nerazzurri, une équipe avec laquelle il entretient un lien particulier depuis son enfance. Son père, Dejan Stankovic, y a laissé une empreinte importante.

De l'autre, Bruges lui a permis de franchir un cap dans sa jeune carrière. Le Serbe a enchaîné les matchs, pris de l'importance au fil des mois et gagné la confiance de son entraîneur. Rester une saison supplémentaire au Jan Breydel aurait pu lui offrir plus de continuité.

Soit Stankovic reste à l'Inter et se bat pour sa place, avec le risque d'un temps de jeu réduit. Soit il opte pour un transfert, ce qui permettrait à l'Inter de réaliser immédiatement une belle plus-value.

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