"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible" : La Gantoise secouée par le cas Kanga

L'ancien Diable Rouge Franky Van der Elst n'a pas apprécié le traitement réservé à Wilfried Kanga par une partie du public gantois. La situation est grave selon Van der Elst.

Malgré ses 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, Wilfried Kanga n'a pas réussi à faire l'unanimité à La Gantoise. L'attaquant a été sifflé à plusieurs reprises par ses propres supporters. Une situation qui a poussé Franky Van der Elst, ancien Diable Rouge, à défendre l'ancien joueur du Standard de Liège.

Dans le viseur des supporters

Le premier épisode remonte au déplacement à Malines. Ce jour-là, une partie des supporters gantois présents dans le parcage visiteur avait décidé de prendre Kanga en cible. Les sifflets se sont fait entendre à plusieurs reprises, le courant ne passait plus entre l'attaquant et une partie du public.

La situation s'est dégradée à Saint-Trond... Pensant ouvrir le score, Kanga a célébré son but en adressant un geste de silence à ses supporters. Quelques instants plus tard, le VAR a annulé son but pour une position de hors-jeu. Les chants réclamant son départ ont résonné dans le stade.

"Traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible"

Van der Elst a pris la défense du joueur dans les colonnes du Het Belang van Limburg. "Je ne vais pas dire qu'il réalise une saison exceptionnelle, mais traiter l'un de ses joueurs de cette façon, c'est inadmissible. L'applaudir lors de sa sortie, comme si certains préféraient qu'il ne joue plus, c'est excessif." L'ancien Diable Rouge estime que certaines réactions ont dépassé le cadre sportif.

Mauvais pour le joueur et le groupe



Van der Elst s'inquiète des conséquences pour le groupe. "C'est très difficile. Même s'il marque deux buts prochainement, tout pourrait recommencer. S'il connaissait une bonne période, il pourrait peut-être inverser la tendance, mais je ne suis pas certain qu'il en ait la possibilité. Si rien ne change, ça deviendra invivable. Pas que pour Kanga, mais aussi pour le reste de l'équipe."