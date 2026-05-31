L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L'occasion était trop belle : Chelsea profite de la défaite d'Arsenal pour le chambrer

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Chelsea a profité de la défaite d'Arsenal en finale de Ligue des champions face au PSG pour envoyer une pique à son voisin londonien sur les réseaux sociaux (sur X).

Quelques minutes après la finale de Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain face à Arsenal, Chelsea a publié un tweet pour se moquer de son rival historique (même ville).

Chelsea s'est moqué de son rival

"Venez visiter le Home of Trophies de Londres, réservez votre visite du stade de Stamford Bridge dès maintenant". C'est avec cette phrase que Chelsea a choisi de réagir après la finale. Une référence loin d'être anodine quand on sait que les Blues ont deux Ligues des champions dans leur salle des trophées, alors qu'Arsenal court après la première de son histoire.

Comme c'était prévisible, le tweet a fait le tour des réseaux sociaux. La publication a amusé une partie des supporters de Chelsea. D'autres ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'en rajouter.

Le club a calmé la situation

Face aux réactions, Chelsea a choisi de calmer le jeu. Le club a reconnu avec humour être allé un peu loin en écrivant. "On mérite un carton rouge pour ce dernier message". Une manière de désamorcer la situation tout en assumant le ton employé quelques heures plus tôt.

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"Plus sérieusement : félicitations à Arsenal pour son titre de champion d'Angleterre et son excellent parcours en Ligue des champions. On a hâte de vous affronter à nouveau la saison prochaine". Un message plus apaisé, mais qui n'effacera pas la première publication.

Deux Ligue des champions pour Chelsea

Les Blues ont remporté la Ligue des champions à deux reprises, en 2012 puis en 2021.Kai Havertz avait inscrit l'unique but de la finale contre le Manchester City de Kevin De Bruyne à l'époque. Cinq ans plus tard, l'Allemand a de nouveau marqué en finale avec Arsenal. Son but n'a pas suffi aux Gunners, battus aux tirs au but.

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