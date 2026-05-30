"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

Le Diable Rouge est de retour en Belgique à l'occasion de la KDB Cup, son tournoi de jeunes à Drongen. Le joueur en a profité pour s'exprimer sur sa forme et l'équipe nationale avant le Mondial.

Kevin De Bruyne est de retour au pays. Avant de rejoindre les Diables Rouges pour préparer la Coupe du Monde, il prend un moment ce week-end, pour assister à la KDB Cup.

Il tenait absolument à être présent à son tournoi de jeunes : "Je trouve important de montrer que je suis impliqué. Pas juste mettre mon nom et rester à l'écart", explique-t-il au micro de Sporza. "De plus, le niveau est élevé ici. J'aime le football, donc je fais cela avec plaisir", explique le joueur qui suit les matchs avec ses fils à Drongen.

Grandir progressivement dans le compétition

Kevin De Bruyne a connu une saison difficile avec des blessures, mais il rayonne à nouveau de confiance en vue de la Coupe du Monde : "Depuis cette blessure, je suis bien revenu. J'ai beaucoup joué et je me sens au top. Pour moi, tout va bien", assure le joueur de Naples.

KDB reste cependant prudent lorsqu'il s'agit d'ambitions au Mondial : "Je trouve un peu ridicule de faire des déclarations à ce sujet maintenant. Nous devons bien commencer puis dans un tel tournoi, on grandit progressivement. Un Mondial réussi dépend de la façon dont nous jouons et de ce que nous accomplissons, en tant qu'équipe et individuellement."

De Bruyne réalise que l'image de la Belgique en tant qu'équipe favorite a légèrement changé : "Ce n'est plus comparable à 2018, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Nous sommes un plus petit pays, mais nous avons toujours beaucoup de qualité. Jouer contre nous n'est pas toujours évident."





Mardi, les Diables Rouges croiseront la Croatie, la semaine prochaine, samedi, ils joueront à Bruxelles contre la Tunisie en amical avant de traverser l'Atlantique. Au Mondial, la Belgique affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande en phase de groupes.