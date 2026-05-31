🎥 Le triomphe du PSG vire au chaos : plus de 400 interpellations en France

La victoire du PSG en finale de la Ligue des champions a été célébrée dans toute la France. Mais dans plusieurs villes, les festivités ont laissé place à des incidents. Plus de 400 personnes ont été interpellées.

La victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal a provoqué une immense vague de joie à travers la France. Des milliers de supporters sont descendus dans les rues pour célébrer ce nouveau titre européen. Mais au fil de la soirée, plusieurs rassemblements ont dégénéré, obligeant les forces de l'ordre à intervenir dans différentes villes du pays.

Alors que plusieurs milliers de personnes sont rassemblées sur les Champs-Élysées pour fêter le sacre du Paris Saint-Germain ce samedi, certains individus ont provoqué les forces de l’ordre, qui ont riposté en tentant de disperser la foule. pic.twitter.com/7o7hz8Nv7N — Le Figaro (@Le_Figaro) May 30, 2026

De la festivité aux débordements

Des supporters s'étaient réunies pour suivre ou fêter le succès parisien, mais certains groupes ont provoqué des tensions dans plusieurs secteurs de la capitale. Des affrontements ont éclaté avec les policiers et plusieurs axes importants ont été perturbés pendant la nuit selon l'AFP.

Plus de 400 interpellations

Le bilan communiqué par les autorités fait état de plus de 400 interpellations sur l'ensemble du territoire, dont une large majorité en région parisienne. Plusieurs membres de la Police ont été blessés au cours des opérations.

Des dégradations matérielles ont été recensées. Plusieurs véhicules ont été endommagés et des commerces ont subi des dégâts. Dans certains quartiers, des feux d'artifice ont été tirés à répétition. Les autorités ont dû renforcer leur présence afin d'éviter que la situation ne s'aggrave.



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Les incidents ne se sont pas limités à la capitale. D'autres villes françaises ont connu des débordements similaires au cours de la nuit.

Une habitude avec les supporters du PSG

Ce n'est pas la première fois que ça arrive après un titre du Paris Saint-Germain. L'an dernier, lorsque le club parisien avait remporté sa première Ligue des champions de son histoire, des incidents avaient éclaté dans plusieurs villes et dans la capitale. Des voitures avaient été dégradées, des vitrines cassées et la police avait dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer la situation.