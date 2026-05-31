Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le PSG sauvé par l'arbitre ? Arsenal crie à l'injustice

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Arsenal estime avoir été privé d'un penalty face au Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions.

La finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG a offert son lot d'émotions et de rebondissements samedi soir. Les Gunners ont été les premiers à faire trembler les filets. Kai Havertz a profité d'une contre-attaque parfaitement menée pour tromper le gardien parisien. Une action initiée par un ballon dévié de Leandro Trossard, crédité de la passe décisive.

Malgré ce coup dur, le PSG n'a pas perdu le fil de son match. Les Parisiens ont poussé et leur persévérance a fini par payer. Ousmane Dembélé a remis les deux équipes à égalité en transformant un penalty à la 65e minute de jeu. Un but qui a changé la dynamique de la rencontre.

Les deux formations se sont livrées une bataille jusqu'au terme du temps réglementaire. Aucun camp n'a réussi à prendre l'avantage. La finale s'est poursuivie en prolongation. C'est à la 102e minute que la rencontre a basculé dans la controverse selon certains.

Un pénalty oublié pour Arsenal ?

Madueke a réclamé un penalty après être tombé dans la surface du Paris Saint-Germain à la suite d'un contact avec Nuno Mendes. Les deux joueurs se sont retrouvés au sol, mais l'arbitre a fait signe de jouer. Une décision qui a surpris une partie des observateurs, d'autant plus que la VAR n'a pas demandé de révision.

La décision n'a pas plu au camp londonien. Declan Rice a reçu un carton jaune pour ses protestations, tout comme Mikel Arteta sur son banc. Les joueurs d'Arsenal ont longtemps contesté ce choix de l'arbitre, persuadés qu'il y avait matière à siffler.

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Le PSG champion d'Europe pour la deuxième fois

Au bout du suspense, le PSG a soulevé le trophée. Les Parisiens ont remporté la séance des tirs au but 4 à 3 après les échecs d'Eze et de Gabriel pour Arsenal. Côté parisien, Nuno Mendes a manqué sa tentative, mais ça n'a pas empêché les siens de l'emporter. Avec ce nouveau sacre, le PSG conserve son titre et réalise un doublé historique en Ligue des champions, une performance que seul le Real Madrid avait réussie ces dernières années.

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