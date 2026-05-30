Le Curaçao de Dick Advocaat, petit poucet du Mondial, fait bonne figure en amical, avant de craquer

L'Écosse et Curaçao, deux nations qualifiées pour la Coupe du monde, se sont affrontées ce samedi en match amical. Le petit poucet a fait bonne figure et a même ouvert le score d'une superbe manière, avant de craquer suite à une carte rouge en fin de première période.

Deux petites semaines avant le début de la Coupe du monde, l'heure est à la préparation et aux rencontres amicales pour les quarante-huit nations engagées.

Si la Belgique affrontera la Croatie à Rijeka dans trois jours, puis la Tunisie à Bruxelles le 6 juin, l'Écosse et... Curaçao, qui participera à sa toute première phase finale, s'affrontaient ce samedi à Glasgow.

Curaçao, une petite île des Caraïbes faisant partie du Royaume des Pays-Bas, mais ayant son indépendance sportive. On y retrouve donc plusieurs joueurs qui évoluent en Eredivisie, et le sélectionneur n'est autre que Dick Advocaat, actuel conseiller sportif du Feyenoord Rotterdam et sélectionneur de la Belgique entre 2009 et 2010.

Curaçao a fait bonne figure en Écosse

Il était donc intéressant de voir ce que la 82e nation mondiale et l'un des petits poucets de la compétition pouvait faire face à l'Écosse, 43e, qui fera partie des équipes pouvant envisager la troisième place dans un groupe composé du Brésil, du Maroc et de Haïti, et pouvant donc se qualifier pour les seizièmes de finale.

Et Curaçao aura fait plutôt bonne figure, ouvrant même le score via l'ancien de Manchester United et du Club de Bruges Tahith Chong, parti du milieu de terrain après un superbe contrôle pour tromper le vétéran Craig Gordon (43 ans).





Tahith Chong that is world class. pic.twitter.com/9DDzp8Ayvh — Mainly Things Sheffield United (@AllThingsBlades) May 30, 2026

Une carte rouge pour tout faire basculer

Mais une carte rouge de Jurgen Locadia, passé par le PSV et Brighton et actuel joueur du Miami FC, aura tout fait basculer dès la 38e minute. En infériorité numérique, Curaçao n'a pas tenu la longueur à Hampden Park, où l'Écosse a égalisé juste avant la pause via le tout jeune Findlay Curtis (19 ans, Kilmarnock).

En seconde période, l'Écosse a pris les devants, via l'inévitable attaquant des Hearts Lawrence Shankland, auteur d'un doublé en cinq minutes à l'heure de jeu, et a même inscrit le quatrième en fin de rencontre via Ryan Christie (Bournemouth) sur penalty.

Victoire 4-1 donc des Écossais contre une équipe de Curaçao qui a montré un visage plus qu'intéressant à onze contre onze, avant de craquer. Si l'on a déjà parlé du groupe de l'Écosse, les hommes de Dick Advocaat affronteront quant à eux l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire au Mondial.