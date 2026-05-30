"Pour moi il ne devait pas rester" : Kevin De Bruyne très critique envers son ex-entraîneur Antonio Conte

Présent en Belgique à la KDB Cup qui se joue à Drongen, le Belge a été très demandé par la presse. Outre les Diables Rouges, sa première saison en Italie a également été à l'ordre du jour.

Kevin De Bruyne a fait preuve de franchise en évoquant sa première saison à Naples. Le Diable Rouge a évoqué ses expériences en Italie et a immédiatement fait savoir que le départ d'Antonio Conte le laissait indifférent.

Bien que Naples ait vécu une saison correcte, Kevin De Bruyne n'a pas toujours semblé pouvoir trouver ses repères ni même souvent à l'aise dans le système de jeu de l'entraîneur italien : "C'était bien sûr difficile pour moi parce qu'Antonio Conte a une vision du football très différente de la mienne", a déclaré le Belge au Het Nieuwsblad.

Un système de jeu qui ne convenait pas à De Bruyne

"Je n'ai, en fait, jamais vraiment pu évoluer à mon poste de prédilection ni même préféré. Mais bon, cela n'enlève rien au fait que j'ai toujours tout donné pour l'équipe", poursuit le médian.

Le milieu de terrain a laissé entendre que c'était surtout le style de jeu qui ne lui convenait pas : "Nous jouons de manière très défensive. Si tu essaies de gagner chaque match avec un but d'écart en jouant en 5-4-1, tu développes un certain type de football."

"Au début de la saison, nous étions même très bas sur le terrain. Notre meilleur buteur a marqué dix buts, les statistiques ne seront pas géniales."



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Discuter de l'avenir avec Naples

Lorsqu'on lui a demandé s'il était satisfait du départ d'Antonio Conte, la réponse de Kevin De Bruyne était nette et sans hésitation : "Oui, pour moi, il ne devait certainement pas rester."

Cependant, l'avenir du Diable Rouge à Naples n'est pas encore complètement clair. En effet, ce dernier souhaite d'abord obtenir des éclaircissements de la part du club sur la direction que le Napoli souhaite prendre dans les mois à venir.

"Il me reste encore un contrat pour une saison, mais je souhaiterais avoir une bonne conversation avec la direction du club. Pour moi, le système de jeu et la manière de jouer sont importantes. Cette année, j'ai pu me rendre compte que cet aspect est peut-être encore plus important que je ne le pensais", poursuit le milieu de terrain.

Enfin, pour ne pas calmer les choses, Kevin De Bruyne a encore évoqué le fait que des accords précédents n'avaient pas été entièrement respectés : "L'année dernière, lors de nos discussions avec le club, certaines choses avaient été promises par rapport à la manière dont nous jouerions cette saison, et le système de jeu. Mais finalement, je n'ai pas vu grand chose de tout cela. J'ai trouvé cela dommage de ne pas avoir respecté ces promesses. Au final, cela doit aussi rester un plaisir et c'est quelque chose qui m'a un peu manqué cette saison, malheureusement", ponctue le Diable Rouge.

Pour Kevin De Bruyne, l'après la Coupe du Monde donnera lieu à une réflexion sur son avenir en club. Vu son âge et la fin de carrière toute proche, il devra trancher après cette première expérience en Serie A.