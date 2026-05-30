Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde
Photo: AI generated
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Convoqué par Carlo Ancelotti, mais blessé, Neymar Jr. disputera-t-il bien la Coupe du monde 2026 ? Oui, a affirmé le sélectionneur brésilien ce samedi en conférence de presse, qui a par ailleurs ajouté qu'aucun remplaçant au joueur de Santos n'est prévu.

Les scènes de liesse traduisaient le grand bonheur du peuple brésilien : alors que l'incertitude planait autour de sa sélection, Neymar Jr. a bel et bien été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer sa quatrième phase finale de Coupe du monde avec le Brésil.

Mais le sort a une nouvelle fois frappé le joueur de Santos, victime d'une blessure de grade 2 au mollet et toujours sur la touche la veille de la première rencontre de préparation du Brésil contre le Panama, et à quinze jours du premier match de la Seleção à la Coupe du monde, contre le Maroc.

Nombre de questions se sont donc posées sur la présence ou non de Neymar dans le groupe brésilien. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a mis fin à toute spéculation et a confirmé que l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain serait bien de la partie.

Neymar rétabli dès le premier match du Brésil ?

"Depuis le 27 juin et son arrivée de Santos, la fédération brésilienne et le staff médical ont repris en charge le dossier Neymar. Il restera avec nous jusqu'à sa guérison complète et son retour à la compétition", a déclaré le sélectionneur brésilien, avant de donner un pronostic plutôt positif.


"Nous pensons qu'il sera rétabli pour le premier match de la Coupe du monde. Si ce n'est pas le cas, il le sera pour le deuxième. Nous n'avons aucun doute et il ne sera pas remplacé. Les joueurs sélectionnés sont ces 26-là et ce sont eux qui disputeront la Coupe du monde. Neymar a eu ce petit problème qui l'empêche de s'entraîner avec le groupe, mais il est en très bonne forme sur le plan individuel", a conclu Carlo Ancelotti.

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