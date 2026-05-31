"Kevin De Bruyne avec..." : Hans Vanaken dévoile son milieu de terrain idéal pour les Diables Rouges

Le capitaine du Club Bruges espère jouer un rôle important lors de la compétition mondiale et compte se battre pour sa place dans le onze de base de Rudi Garcia.

Hans Vanaken a une nouvelle fois été repris chez les Diables Rouges, il a rejoint le groupe ce samedi en préparation de la Coupe du Monde. Le capitaine brugeois espère jouer un rôle important lors de la compétition mondiale, qui pourrait être son dernier grand rendez-vous en tant qu'international.

Le milieu de terrain est toutefois conscient de la rude concurrence à son poste, puis que beaucoup dépendra des choix tactiques que fera le sélectionneur Rudi Garcia.

Choix du coach en fonction de l'adversaire

Vanaken fait partie depuis des années des joueurs phares de la Jupiler Pro League. Avec six titres de champion et trois Soulier d'Or, il s'est constitué un palmarès impressionnant sous les couleurs du Club de Bruges. Il n'a pourtant jamais réussi à transposer pleinement ce statut en équipe nationale, où une place de titulaire lui a souvent échappé.

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, ce dernier a admis que ses chances étaient étroitement liées à l’approche tactique du sélectionneur : "Pour moi, tout dépendra de la décision de Rudi Garcia de jouer avec un ou deux milieux défensifs. Et ce choix se fera aussi en fonction de l’adversaire", a expliqué le Brugeois.

Le trio magique pour les Diables Rouges dessiné par Vanaken

Selon le milieu de terrain, les Diables Rouges devront prendre l’initiative plus souvent face à des adversaires moins forts sur papier. Dans ce genre de matchs, il voit des possibilités pour un milieu de terrain plus offensif.



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Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait son milieu de terrain idéal face à une équipe qui se replie surtout, il n’a pas eu à réfléchir longtemps : "Youri Tielemans, Kevin De Bruyne et moi", a-t-il répondu sans hésiter.