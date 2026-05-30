Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde"
Photo: © photonews
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C'est une toute nouvelle génération de Diables Rouges qui va débuter son premier grand tournoi dans deux semaines. Avec la possibilité de gagner la Coupe du monde, cette année ou dans un futur proche ? Oui, selon Thibaut Courtois, qui n'avait pourtant pas cet avis il y a cinq ans.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a souri à la Belgique, qui affrontera l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande en phase de poules. "C'est une aubaine, mais rappelez-vous de 2014, où aucun match n'avait été facile. Contre l'Algérie notamment, où nous étions menés 1-0. Parfois, ça paraît simple, mais ça ne l'est jamais", a prévenu Thibaut Courtois dans les colonnes de Het Belang van Limburg.

Cette année, les trois premiers adversaires seront plus faibles qu'en 2022, où la Belgique avait affronté le Canada, la Croatie et le Maroc, futur demi-finaliste. "Chaque match sera difficile. Nous allons jouer à midi, ce qui n'est pas un horaire habituel. L'Iran est notamment une équipe qui a très bien presté dans la zone asiatique. Il y avait peut-être des adversaires plus coriaces, mais il ne faut jamais sous-estimer personne."

"Il ne faut pas se voir trop rapidement au tour suivant", a embrayé Thibaut Courtois. "On pourrait se dire qu'en terminant premiers de poule, on voyagerait moins en ayant potentiellement deux matchs de plus à Seattle, mais cela reste quelque chose de très compliqué à prédire."

La Belgique championne du monde, est-ce encore possible ?

Et Thibaut Courtois de poursuivre : "Terminer premier pourrait aussi vouloir dire avoir un adversaire plus abordable au premier tour, mais certaines équipes dangereuses peuvent terminer parmi les meilleurs troisièmes et ainsi devenir des adversaires potentiels. De toute manière, pour aller loin en Coupe du monde, il faut battre toutes les grandes équipes. La Belgique peut-elle le faire et remporter le Mondial dans un futur proche ? Oui, je le pense", a avoué le gardien du Real Madrid.


"Il y a vingt ans, les gens auraient dit que nous n'avions aucune chance de finir sur le podium d'une Coupe du monde, et nous l'avons fait en 2018. La Croatie a aussi disputé une finale et une demi-finale. Tout est possible. Nous avons du talent, et si des joueurs comme Doku continuent à progresser... Il y a cinq ans, je ne l'aurais jamais imaginé. Mais maintenant, oui. Nous pourrions remporter la Coupe du monde dans un futur proche", a conclu Thibaut Courtois.

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