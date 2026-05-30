45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération

Auteur de 45 buts cette saison avec les équipes U18 et U21 du RWDM, Théo Pungu avait l'occasion de rejoindre le Sporting d'Anderlecht, où il a récemment passé un test. C'est finalement au Sporting Charleroi que le jeune attaquant de bientôt 17 ans s'est engagé.

Chez les jeunes, le Sporting Charleroi vient de réaliser un très joli coup sur le mercato. Les Zèbres viennent en effet de s'attacher les services de Théo Pungu, né en 2009 et donc âgé de 16 ans (il fêtera son 17e anniversaire début juin).

Le Bruxellois évoluait cette saison sous les couleurs du RWDM, où il était arrivé à l'été 2025 en provenance du centre de formation de l'Union Saint-Gilloise. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le jeune attaquant de pointe a cassé la baraque cette saison, avec 45 buts inscrits toutes compétitions confondues avec les équipes U18 et U21 du club molenbeekois.

Des performances qui lui ont offert une période d'essai de trois semaines à Neerpede, ponctuée par un tournoi international U17 à Lille, qu'il a donc disputé sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht.

Théo Pungu, 45 buts avec les jeunes du RWDM, préfère Charleroi à Anderlecht

Malgré la possibilité de rejoindre le plus grand club de la capitale et du pays sur le plan historique, Théo Pungu et son entourage ont finalement opté pour le projet du Sporting Charleroi, qui le voulait particulièrement et où il sera immédiatement intégré au sein de l'effectif U23, qui évoluera en D1 ACFF.

Un joli coup des Carolos, qui ont donc "chipé" à Anderlecht l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération (ce qui n'est pas très courant), qui avait même déjà, en mars, disputé un match amical avec l'équipe première du RWDM contre les U23 de La Gantoise.





Un transfert qui pourrait ouvrir à Théo Pungu les portes de la sélection belge U18, des premiers contacts ayant déjà été noués avec le sélectionneur David Penneman cette saison.