Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

Le Club Bruges sera représenté par trois joueurs lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hans Vanaken, Brandon Mechele et Joaquin Seys font partie de la sélection des Diables Rouges.

Pour Hans Vanaken, la présence de trois joueurs brugeois en équipe nationale n’est pas un hasard. Le milieu de terrain y voit une reconnaissance des performances des Blauw-Zwart au cours des dernières saisons.

"Cela fait plaisir de pouvoir représenter le Club Bruges à trois", a-t-il déclaré au micro de VTM. "Je pense que cela montre aussi que nous avons très bien joué en tant qu’équipe, non seulement l’année dernière, mais aussi les années précédentes. Sinon, il n’y aurait jamais trois joueurs du Club dans cette sélection."

Première Coupe du monde pour le jeune Seys

Pour Joaquin Seys, ce sera sa première Coupe du monde et le jeune défenseur se réjouit surtout de vivre cette aventure aux côtés de ses deux coéquipiers. Il n’a pas manqué de lancer une petite pique à Vanaken et Mechele : "Hans et Brandon sont un peu considérés comme mes papas chez les Diables Rouges."

"Mais c’est vraiment un sentiment formidable de pouvoir aller à la Coupe du monde avec eux", explique-t-il. Malgré tout, l’arrière gauche est conscient qu’une expérience unique l’attend : "C’est quelque chose de très spécial pour moi. Mais je pense que cela reste aussi une expérience formidable pour eux. J’ai vraiment hâte d’y être."