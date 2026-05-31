"Il y avait clairement penalty" : Mikel Arteta ne décolère pas après le sacre du PSG

Arsenal a manqué l'occasion de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, estime que son club devait obtenir un penalty en prolongation.

La déception était immense dans le camp d'Arsenal après la finale perdue face au Paris Saint-Germain. Les Londoniens ont cru pouvoir soulever le trophée, mais se sont inclinés 4-3 lors de la séance des tirs au but. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, est revenu sur l'action impliquant Madueke en prolongation, une décision qu'il a du mal à comprendre même après la rencontre.

Pour le technicien espagnol, les images ne laissent pas de place au doute. "En revoyant les images, il y avait clairement un penalty. Les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Un penalty a été accordé au PSG, aucun penalty ne nous a été accordé sur Madueke, et puis la séance de tirs au but..." a-t-il regretté.

Malgré l'immense déception, Arteta a tenu à rappeler le parcours réalisé par son groupe cette saison. "Cela fait 22 ans que nous n'avons pas atteint la finale de la Ligue des champions, il faut reconnaître la saison que nous avons réalisée, on n'a perdu aucun match en Ligue des Champions (dans le jeu) mais pour le moment, personne ne pourra effacer notre douleur."

Pénalty selon l'entraîneur d'Arsenal

L’ancien milieu de terrain a évoqué la nécessité de transformer cette frustration en motivation pour l'avenir. "Nous devons accepter cette douleur afin de revenir plus forts." Il a été interrogé sur la séance des tirs au but et le choix des tireurs. "Gabriel voulait tirer en cinquième, il était préparé pour ce moment, et avec une prolongation, les tireurs de penalty sont différents de d'habitude." Une façon de défendre ses joueurs dans un moment particulièrement difficile.

Avant de quitter la conférence de presse, Arteta a tenu à féliciter son adversaire du soir. "Je veux féliciter le Paris Saint Germain, en particulier Luis Enrique. C'est la meilleure équipe du monde. Ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon, c'est du jamais vu." Malgré la douleur de la défaite, le coach d'Arsenal a reconnu la supériorité du champion d'Europe. Un hommage adressé au PSG qui entre dans l'histoire de la compétition avec un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. Le Real Madrid l'avait réalisé en 2017, en battant le Juventus en finale 4-1. Un doublé de Cristiano Ronaldo, un but de Casemiro et d'Asensio.



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Arsenal devra attendre pour remporter la première Ligue des champions de son histoire. Les Gunners espéraient inscrire leur nom au palmarès de la compétition, vingt ans après leur seule finale disputée jusqu'ici. En 2006, les Londoniens s'étaient inclinés 2-1 face au FC Barcelone.

Pas de nouveau Diable Rouge au sommet de l'Europe

Leandro Trossard ne rejoindra pas, cette année, le cercle fermé des joueurs belges ayant remporté la Ligue des champions. Le dernier Diable Rouge à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles est Thibaut Courtois, vainqueur de l'édition 2024 avec le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Trossard pourra se consoler avec la Premier League.