Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

En Belgique, Roggerio Nyakossi devient l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts. Le défenseur de Louvain suscite l'intérêt de nombreux clubs issus des plus grands championnats européens.

Arrivé à Den Dreef en janvier 2025 en provenance de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, Roggerio Nyakossi s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense de Louvain.

Avec 33 matchs disputés depuis son arrivée, dont 28 cette saison, le défenseur central suisse de 22 ans aux origines togolaises s'est affirmé comme l'un des défenseurs les plus robustes et les plus fiables de notre championnat. Depuis plusieurs mois, de nombreux observateurs se disent que Roggerio Nyakossi mérite mieux qu'un club qui a dû se battre pour sauver sa peau dans l'élite.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, le natif de Genève, passé par le centre de formation de Servette avant d'arriver à Marseille, arrive à un moment idéal pour franchir un cap dans sa carrière, à une année de la fin de son contrat. Nyakossi ne prolongera pas, OHL doit donc le vendre pour récupérer une indemnité intéressante.

Roggerio Nyakossi va quitter Louvain... pour un championnat du top 5 ?

Les prétendants ne manquent d'ailleurs pas pour le joueur estimé à 2,5 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, qui viendrait de changer de représentant dans le but de faciliter un transfert estival. Selon Africafoot, Nyakossi figure sur les radars de pas moins de dix clubs.



Parmi eux, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, Strasbourg, Feyenoord, Augsbourg, Hoffenheim, Stuttgart, le Werder Brême, Everton et Ipswich. Son avenir semble donc s'écrire à l'extérieur de nos frontières.