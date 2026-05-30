Une ancienne star de JPL catégorisée de transfert raté en Premier League : "Hall of Shame"

Le joueur avait fait les beaux jours du Racing Genk avant de décrocher un beau transfert vers la Premier League. Mais la suite n'a pas été aussi rose.

Tolu Arokodare est fortement critiqué en Angleterre. L'ancien buteur du KRC Genk vit une première saison difficile à Wolverhampton et reçoit des critiques sévères de The Athletic.

L'attaquant nigérian avait rejoint les Wolves l'été dernier pour pas moins de 27 millions d'euros, après avoir brillé en Belgique avec Genk. En Premier League, il n'a cependant pas pu confirmer ces performances. Arokodare n'a marqué que trois fois et Wolverhampton a terminé dans le fond du classement.

Arokodare catégorisé de transfert raté

The Athletic n'a pas épargné l'attaquant et l'a classé parmi les transferts ratés de la saison : "Il ratait si souvent le ballon sur les centres que l'on se demande s'il a besoin de plus d'entraînement ou d'une visite chez Specsavers (opticien, ndlr)", a critiqué le média de manière particulièrement vive.

Selon le média toujours, Arokodare ferait même partie du "Hall of Shame" (Mur de la Honte) des attaquants qui ont rejoint la Premier League, mais ont complètement échoué là-bas. A ses côtés, d'autres anciens belgicains comme Deniz Undav et Paul Onuachu qui ont également été mentionnés.



Les performances d'Arokodare doivent, selon The Athletic, même amener les clubs de Premier League à hésiter davantage avant de débourser à nouveau une somme importante pour un attaquant de la Jupiler Pro League : "N'achetez pas Tresoldi", peut-on même lire, à propos de l'attaquant de Bruges qui serait dans le viseur de plusieurs clubs dont entre autres, Arsenal.