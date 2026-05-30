Arsenal et Leandro Trossard défaits : le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions de suite

La grande finale de la Ligue des Champions était inédite entre le PSG, tenant du titre, et Arsenal, sacré champion d'Angleterre en Premier League.

Avec Leandro Trossard au coup d'envoi, la finale entre le PSG et Arsenal qui se jouait à Budapest, commençait très fort.

Après six minutes de jeu à peine, le bon pressing de Trossard contrait le dégagement de Marquinhos au milieu du terrain. Kai Havertz fonçait vers le but et concluait d'une frappe puissante sous la barre de Safonov. Arsenal ouvrait le score et prenait les commandes de la finale.

Arsenal prend les commandes

Les Gunners se regroupaient ensuite, et le PSG dominait le jeu et avait la possession. Les Gunners résistaient face à des Parisiens qui poussaient sans toutefois trouver la faille.

Après le repos, le PSG obtenait un penalty suite à une faute sur Khvicha Kvaratskhelia par Mosquera. La video confirmait la décision de l'arbitre, et Ousmane Dembélé battait Raya pour égaliser (64e).

Paris restait très dangereux surtout en contre, à l'image du solo de Kvaratskhelia qui se ponctuait sur le poteau (77e). Arsenal restait sous pression, Trossard cédait sa place en fin de match (83e) et Arsenal tenait bon.



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Prolongations et tirs au but

La fatigue se faisait resentir même si le PSG restait l'équipe la plus dangereuse. Le score restait de parité entre les deux équipes à la mi-temps de la prolongation. Rien n'était marqué non plus en deuxième période et les acteurs étaient invités à la séance des tirs au but.

Après des tirs transformés par Ramos, Gyökeres et Doué, Eze manquait le cadre avant que Raya ne stoppe le tir de Nuno Mendes. Rice puis Hakimi marquaient, tout comme Martinelli et Beraldo.

Dernier tireur, Gabriel Magalhães frappait au-dessus du but parisien, le défenseur brésilien offrait au Paris Saint-Germain sa deuxième coupe de suite.