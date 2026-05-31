Accident : un ex-équipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany arrêté pour conduite sous influence (drogue)

La fin de saison du joueur anglais est catastrophique, après avoir brillé en club avec Manchester City, et sur la scène internationale sous les couleurs des Three Lions.

Les choses vont de mal en pis pour Raheem Sterling. L'ancien joueur de Liverpool, de Manchester City, Chelsea et Arsenal a été victime d'un accident, ce dernier a percuté une barrière de sécurité avec sa Lamborghini jeudi matin.

Il est soupçonné par les forces de l'ordre d'avoir conduit sous l'emprise de drogue. L'accident s'est produit jeudi vers 9 heures du matin sur l'autoroute M3 dans le Hampshire, en Angleterre.

Raheem Sterling a perdu, pour des raisons encore indéterminées, le contrôle de sa voiture de sport et a heurté violemment la barrière de sécurité.

La police établit une longue liste d'accusations

La police soupçonne le joueur anglais de plusieurs choses : conduite dangereuse, de conduite sous l'influence de drogues et de possession de drogues dites de « classe C » (y compris des tranquillisants comme le valium ou le protoxyde d'azote).

Après son interrogatoire, le joueur qui a terminé la saison sous les couleurs de Feyenoord, a été libéré sous caution en attendant la suite de l'enquête. Voilà qui ne va pas l'aider à sortir la tête de l'eau, mais plutôt l'enfoncer un peu plus.



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Raheem Sterling touche le fond sportivement aussi

En effet, côté terrain, les choses ne vont pas très fort non plus. Après ses belles années à Manchester City, il avait rejoint Chelsea mais son passage à Stamford Bridge, avec une parenthèse du côté d'Arsenal, n'ont pas vraiment été couronnés de succès, au contraire.

Il a ensuite quitté l'Angleterre, après que son contrat avec Chelsea ait été résilié au début de cette année, et en a surpris plus d'un en posant ses valises du côté de la Eredivisie, après avoir trouvé refuge à Rotterdam.

Mais l'expérience est décevante car en effet, il n'a joué que 421 minutes en huit matchs sous les couleurs de Feyenoord. L'ailier semble traverser une fin de carrière difficile.