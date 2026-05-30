Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

Les meilleurs clubs belges se retrouvent régulièrement sur les mêmes dossiers. Cet été ne fera sans doute pas exception. Une fois encore, l'un de nos clubs a des vues sur Darius Olaru. Déjà proche de Gand et Anderlecht dans le passé, le voilà désormais dans le viseur du Racing Genk.

Tant le RSC Anderlecht que La Gantoise avaient, il y a quelques années, braqué leur regard sur Darius Olaru. Il s’agissait alors d’un milieu central de 25 ans du Steaua Bucarest. Des intérêts qui ne se sont finalement jamais concrétisés en un transfert.

Chez les Buffalos, De Sart, Kums et Hong faisaient le travail, tandis que, à Anderlecht, Léoni a été la révélation de l'année 2023. Darius Olaru était en outre onéreux et affichait alors une valeur de transfert de pas moins de 6,5 millions d’euros, même si des sources roumaines avaient déjà laissé entendre qu’il pouvait venir en Belgique pour un montant légèrement inférieur.

La Gantoise et Anderlecht ont passé leur tour

Du côté d'Anderlecht, on avait déjà acheté par le passé des joueurs roumains assez cher, Nicolae Stanciu notamment (dix millions d’euros à l’époque), avec des échecs à la clé. Darius Olaru, international à 27 reprises, pouvait aussi rejoindre Monza et quelques autres clubs étrangers.

Il réalisait alors une très bonne saison à Bucarest, mais est finalement resté dans la capitale roumaine. Depuis, le milieu de terrain, aujourd’hui âgé de 28 ans, enchaîne les belles prestations saison après saison, mais ne part pas. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Genk l'a désormais dans le viseur

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais descendue à cinq millions d’euros, alors qu’elle avait même atteint 7,5 millions d’euros fin 2024. Il n’en demeure pas moins une piste potentiellement intéressante pour des clubs d’Europe de l’Ouest désireux de le recruter.





Désormais, selon "Sport" en Roumanie, le Racing Genk l'aurait sur son radar, au même titre que le LOSC. Cette saison, il a soigné ses statistiques dans une position plus offensive, avec 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.