Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Genk a des vues sur un international roumain, ancienne cible d'Anderlecht et de La Gantoise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les meilleurs clubs belges se retrouvent régulièrement sur les mêmes dossiers. Cet été ne fera sans doute pas exception. Une fois encore, l'un de nos clubs a des vues sur Darius Olaru. Déjà proche de Gand et Anderlecht dans le passé, le voilà désormais dans le viseur du Racing Genk.

Tant le RSC Anderlecht que La Gantoise avaient, il y a quelques années, braqué leur regard sur Darius Olaru. Il s’agissait alors d’un milieu central de 25 ans du Steaua Bucarest. Des intérêts qui ne se sont finalement jamais concrétisés en un transfert.

Chez les Buffalos, De Sart, Kums et Hong faisaient le travail, tandis que, à Anderlecht, Léoni a été la révélation de l'année 2023. Darius Olaru était en outre onéreux et affichait alors une valeur de transfert de pas moins de 6,5 millions d’euros, même si des sources roumaines avaient déjà laissé entendre qu’il pouvait venir en Belgique pour un montant légèrement inférieur.

La Gantoise et Anderlecht ont passé leur tour

Du côté d'Anderlecht, on avait déjà acheté par le passé des joueurs roumains assez cher, Nicolae Stanciu notamment (dix millions d’euros à l’époque), avec des échecs à la clé. Darius Olaru, international à 27 reprises, pouvait aussi rejoindre Monza et quelques autres clubs étrangers.

Il réalisait alors une très bonne saison à Bucarest, mais est finalement resté dans la capitale roumaine. Depuis, le milieu de terrain, aujourd’hui âgé de 28 ans, enchaîne les belles prestations saison après saison, mais ne part pas. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Genk l'a désormais dans le viseur

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais descendue à cinq millions d’euros, alors qu’elle avait même atteint 7,5 millions d’euros fin 2024. Il n’en demeure pas moins une piste potentiellement intéressante pour des clubs d’Europe de l’Ouest désireux de le recruter.

Désormais, selon "Sport" en Roumanie, le Racing Genk l'aurait sur son radar, au même titre que le LOSC. Cette saison, il a soigné ses statistiques dans une position plus offensive, avec 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
KRC Genk
Darius Olaru

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Olaru - Nyakossi - Slot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Olaru - Nyakossi - Slot

18:30
Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

Hans Vanaken fier de la forte présence brugeoise au Mondial : "Sans ça, il n’y aurait jamais trois joueurs"

20:05
Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

Une page importante se tourne à la Royale Union Tubize-Braine

19:30
"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

"Un Mondial réussi dépend de cela" : Kevin De Bruyne partage sa vision d'une bonne Coupe du Monde

19:02
Un nouveau larron avec l'Union et Bruges dans la course au titre ? "Gagner un trophée pour casser la spirale"

Un nouveau larron avec l'Union et Bruges dans la course au titre ? "Gagner un trophée pour casser la spirale"

14:50
Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

Une dizaine de clubs intéressés : Roggerio Nyakossi va quitter Louvain cet été

17:50
Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

Carlo Ancelotti fait son choix définitif concernant Neymar, blessé à deux semaines de la Coupe du monde

17:10
45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération

45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération

15:25
3
Remco Evenepoel ne perd pas espoir pour "son" RSC Anderlecht

Remco Evenepoel ne perd pas espoir pour "son" RSC Anderlecht

12:30
Le Curaçao de Dick Advocaat, petit poucet du Mondial, fait bonne figure en amical, avant de craquer

Le Curaçao de Dick Advocaat, petit poucet du Mondial, fait bonne figure en amical, avant de craquer

16:30
Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde"

Le retour des grandes ambitions chez les Diables ? "Oui, nous pouvons gagner la Coupe du monde"

16:00
4
Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

10:53
Quel temps de jeu pour les Diables brugeois à la Coupe du monde ? "Rudi Garcia a déjà son idée en tête"

Quel temps de jeu pour les Diables brugeois à la Coupe du monde ? "Rudi Garcia a déjà son idée en tête"

14:20
Arne Slot viré de Liverpool, déjà un grand favori pour lui succéder

Arne Slot viré de Liverpool, déjà un grand favori pour lui succéder

13:45
Enfin l'heure de Leandro Trossard ? "Chez les Diables, je me sens parfois sous-estimé ou incompris"

Enfin l'heure de Leandro Trossard ? "Chez les Diables, je me sens parfois sous-estimé ou incompris"

13:15
Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

12:00
Nathan Saliba et Promise David (malgré sa blessure) iront à la Coupe du Monde 2026

Nathan Saliba et Promise David (malgré sa blessure) iront à la Coupe du Monde 2026

10:30
Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

11:20
Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"

Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"

11:00
Surprenant : et si Carl Hoefkens revenait tout de même en Belgique ?

Surprenant : et si Carl Hoefkens revenait tout de même en Belgique ?

09:45
Grosse déception pour Lucas Stassin... mais cette fois, un transfert est inévitable

Grosse déception pour Lucas Stassin... mais cette fois, un transfert est inévitable

08:00
Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres"

Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres"

09:20
4
Un coach belge, ancien adjoint de Ronny Deila, change de club

Un coach belge, ancien adjoint de Ronny Deila, change de club

09:00
Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?

Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?

07:30
"N'achetez pas Tresoldi" : l'échec d'un ancien de Pro League incite l'Angleterre à se méfier

"N'achetez pas Tresoldi" : l'échec d'un ancien de Pro League incite l'Angleterre à se méfier

08:30
Loin des tensions du Mondial au Qatar : les Diables Rouges affichent leur unité

Loin des tensions du Mondial au Qatar : les Diables Rouges affichent leur unité

07:00
Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

29/05
Sous le nez de Vincent Kompany : le Barça s'offre un renfort à 80 millions d'euros

Sous le nez de Vincent Kompany : le Barça s'offre un renfort à 80 millions d'euros

23:00
Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

29/05
"Nous sommes là pour leur prendre ce titre" : Arsenal et Leandro Trossard veulent marquer l'histoire

"Nous sommes là pour leur prendre ce titre" : Arsenal et Leandro Trossard veulent marquer l'histoire

22:00
"Nous sommes heureux" : le Club de Bruges va perdre l'un de ses hommes forts cet été

"Nous sommes heureux" : le Club de Bruges va perdre l'un de ses hommes forts cet été

21:30
Rudi Garcia est prévenu : l'Iran a du répondant et s'est offert une remontée en match amical

Rudi Garcia est prévenu : l'Iran a du répondant et s'est offert une remontée en match amical

21:00
Les Diables Rouges ont fait leur choix : voici les numéros du Mondial

Les Diables Rouges ont fait leur choix : voici les numéros du Mondial

20:20
8
Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

29/05
📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

29/05
L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

29/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved