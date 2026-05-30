Un nouveau larron avec l'Union et Bruges dans la course au titre ? "Gagner un trophée pour casser la spirale"

Actuellement dans le subtop du football belge, La Gantoise veut revenir sur le devant de la scène, et au plus vite. Les Buffalos veulent retrouver le podium, la Coupe d'Europe et ambitionnent aussi de remporter l'une des prochaines éditions de la Coupe de Belgique.

Michel Louwagie, conseiller sportif de La Gantoise, a vu de nombreux visages défiler devant lui au cours des trente dernières années. Depuis 2024, c'est Kjeld Fort est également arrivé comme nouvelle pièce maîtresse au poste de directeur opérationnel.

Mais ces dernières années, malgré l'arrivée de Sam Baro en tant que nouvel homme fort, les choses n'ont pas été très simples pour les Buffalos, qui traversent une période délicate sur le plan sportif. Ils ne sont pas les seuls, puisque le Standard, l'Antwerp et même le Racing Genk ont connu de profonds creux ces dernières années, dans lesquels ils se trouvent toujours englués.

"L'ambition est là, et ça ne changera pas"

"Nous devons tracer une ligne et la suivre, car nous sommes fermement convaincus que nos choix porteront leurs fruits. La stabilité est tellement importante. Gagner quelque chose peut casser la spirale", a expliqué Kjeld Fort dans Wigwam, le magazine officiel du club de La Gantoise.

"Se qualifier pour l’Europe, c’est aussi une forme de trophée. La stabilité est cruciale. Nous voulons chaque année nous rapprocher du top 3 et décrocher un billet européen. Cette ambition est là et ne changera pas", insiste-t-on du côté du club, qui ne compte donc pas se satisfaire d'un billet pour les Champions' Play-offs et d'une cinquième ou sixième place finale, comme ce fut le cas récemment et cette saison encore.

La Gantoise veut retrouver le podium au plus vite

Selon Kjeld Fort, ce n'est qu'une question de temps avant que La Gantoise ne revienne pour de bon sur le devant de la scène. "Où en sera le club dans cinq ans ? Plus loin que là où nous sommes aujourd’hui, dans le top 3. Mais, pour moi, cela ne doit pas nécessairement prendre cinq ans."





"Nous devons, ces prochaines années, jouer à fond le top 3, avec une qualification européenne en parallèle. Et peut-être encore gagner une Coupe. Il y a déjà eu des moments où nous pouvions prendre la quatrième place, mais performer de manière constante, c’est aussi une qualité, évidemment", a-t-il conclu.