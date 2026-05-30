A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

Chafik Ouassal, journaliste football
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A peine remercié, déjà engagé ? Un grand club où évolue un Diable Rouge aurait fait d'Arne Slot sa cible

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Arne Slot pourrait ne pas rester longtemps sans club. À peine Liverpool a-t-il décidé de se séparer de l’entraîneur néerlandais que son nom est déjà cité avec insistance du côté de l’AC Milan, qui sort d'une saison très décevante et a besoin de reconstruire un projet sur de nouvelles bases.

Son départ de Liverpool à peine acté, selon plusieurs médias italiens, dont le très respecté La Gazzetta dello Sport, Arne Slot figurerais désormais tout en haut de la liste des priorités des Rossoneri.

Liverpool n’a pas eu beaucoup de patience avec Slot

À Milan, la recherche d’un nouvel entraîneur bat toujours son plein. Des noms comme Matthias Jaissle et Oliver Glasner ont déjà été évoqués, et un entretien à court terme aurait même été prévu avec ce dernier. Pourtant, la situation semble prendre un nouveau tournant avec la disponibilité d'Arne Slot.

Le Néerlandais de 47 ans a été limogé par Liverpool après une saison décevante à Anfield. Ce licenciement en a surpris plus d’un, surtout au vu de ses succès précédents en Angleterre. Slot avait mené Liverpool au titre de Premier League lors de la saison 2024-2025 et s’était auparavant forgé une solide réputation à Feyenoord avec un football attractif et dominant.

Mais dans le football de haut niveau, seul le présent compte. Liverpool a terminé seulement cinquième cette saison en Premier League et a peu brillé en coupes. Les Reds ont été éliminés en quarts de finale aussi bien de la Ligue des Champions que de la FA Cup, et ont chuté dès le quatrième tour de la Carabao Cup. Pour la direction du club, cela n’était pas suffisant pour poursuivre la collaboration avec Slot.

Iraola à Liverpool, Slot à l’AC Milan ?

Ce départ semble entre-temps provoquer un effet domino sur le marché des entraîneurs. Liverpool serait tout proche d’un accord avec Andoni Iraola, l’entraîneur qui, selon les médias italiens, a longtemps eu la préférence de l’AC Milan. Les Milanais sont dès lors contraints d’examiner des alternatives, et Slot reviendrait alors avec insistance.

Lire aussi… Arne Slot viré de Liverpool, déjà un grand favori pour lui succéder

Pour Milan, le Néerlandais serait un choix à la fois surprenant et logique. Le club recherche un entraîneur doté d’une expérience internationale, d’une vision de jeu claire et du profil pour remettre un projet sur la voie du sommet. Sur le papier, Slot répond à tous ces critères.

Il existe toutefois un obstacle majeur. Arne Slot gagnait environ huit millions d’euros par saison à Liverpool, hors bonus. Un salaire particulièrement élevé pour Milan, qui, ces dernières années, a justement tenté de fonctionner de manière financièrement contrôlée sous la houlette du propriétaire Gerry Cardinale.

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