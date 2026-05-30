Axel Witsel de retour au Standard ? Libre de tout contrat, le Diable Rouge met les choses au clair

Malgré la relégation de son club, Girona, qui quitte l'élite du football espagnol, le Belge a ponctué un solide exercice en terme de performance individuelle. Il s'apprête à aborder la coupe du Monde avec un statut de joueur libre de tout contrat.

Axel Witsel est désormais sans club mais le focus est sur la Coupe du Monde. En pleine préparation pour la compétition, le Belge était invité sur le plateau de l'émission Qu4tre où le sujet d'un éventuel retour au Standard a également été discuté.

Le joueur de 37 ans passé par l'Atletico Madrid a donc vu son club de Girona descendre au terme de cette saison de LaLiga. Une déception et un petit coup au moral certes, avant d'aborder cette nouvelle échéance qu'est le Mondial.

Axel Witsel n'en a pas encore terminé avec le football

Libre, la question de savoir où il posera ses valises est donc inévitable : "Je suis encore motivé, j’ai encore faim. Physiquement, je me sens encore bien. Donc, j’aimerais encore continuer un an", explique le milieu de terrain.

"On verra après la Coupe du monde ce qu’on fera. On choisira ce qui est le mieux pour moi, mais aussi pour ma femme et mes enfants. L’important c’est de faire une top Coupe du monde et puis on verra où on en sera la saison prochaine", poursuit le joueur formé au Standard de Liège.

Retour au Standard ?

Côté supporters Rouches, il y a inévitablement toujours un petit espoir de revoir Axel Witsel signer son retour à Sclessin. Toutefois, le Diable Rouge a mis les choses au clair concernant cette option : "Sportivement, non. Je veux dire comme joueur, en tout cas, non."





Après avoir botté en touche, la piste d’un retour au Standard semble cette fois bien écartée. Reste à voir si un beau Mondial lui apportera un nouveau beau challenge au sein d'un championnat relevé.