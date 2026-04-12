Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sous la houlette de Vincent Kompany, le Bayern Munich continue d'écraser la concurrence en Allemagne. Après sa victoire 0-5 à St. Pauli, le Rekordmeister vient de battre un record vieux de 1972.

Le Bayern Munich s'est imposé 0-5 à St. Pauli, ce samedi. Les Bavarois ont ainsi battu le record du nombre de buts marqués en une saison, qui était fixé à 101 depuis 1972. Vincent Kompany et ses hommes en sont désormais à 105, avec cinq rencontres encore à jouer.

C'est Leon Goretzka qui a inscrit le 102e but du Bayern et ainsi battu le record. "Je l'ai dit à l'équipe : s’il y a bien une personne qui croit en son moment, c’est Leon. Le fait que ce soit lui qui nous fasse passer le record est très symbolique, car il a toujours plein de confiance en lui", a déclaré Kompany aux médias du club.

"Selon moi, il est un formidable exemple pour ses coéquipiers. Et j'en suis ravi, car j'ai justement parlé hier avec M. Hoeneß (l'ancien président, toujours au C.A.) du fait que nous étions tout près de battre ce record. Il tenait depuis si longtemps, c'est d'autant plus beau de l'avoir enfin battu."

Nouveau record battu pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

De quoi augmenter, si cela était encore possible, la cote de Vincent Kompany en Allemagne, dont le Bayern va aisément remporter la Bundesliga et fait office de favori majeur à la victoire finale en Ligue des Champions.

Lire aussi… Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"
"Ce que j'apprécie, c'est que notre équipe soit axée sur les buts. C'est tout simplement ce que représente le FC Bayern. Je pense que les gars peuvent être fiers de leur manière de jouer et de ce record. Mais bien sûr, il faut déjà penser à autre chose et envisager la suite", a conclu l'entraîneur belge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
FC St. Pauli
Vincent Kompany

Plus de news

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

22:20
Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"

Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"

16:30
Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

22:10
Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand Analyse

Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

22:00
1
"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

21:40
La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

21:20
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

20:30
🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

20:40
1
De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

19:39
🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

20:00
🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille

🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille

19:20
Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

19:00
Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

18:45
🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

18:40
Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

17:47
Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

18:10
Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

18:00
Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire" Réaction

Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"

17:20
🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

17:40
Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

17:04
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

11/04
Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines Analyse

Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines

16:15
Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

16:00
1
Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

15:32
🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

15:15
3
Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

15:00
🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

14:30
1
Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

14:00
Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

13:30
"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon Réaction

"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon

13:00
"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

12:30
Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

12:00
🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

11:30
2
"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

11:00
1
Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

10:30
Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

09:40

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 Hoffenheim Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 1-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern Munich Bayern Munich
1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-1 Werder Brême Werder Brême
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Hambourg Hambourg
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-1 Freiburg Freiburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved