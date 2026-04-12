Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

Sous la houlette de Vincent Kompany, le Bayern Munich continue d'écraser la concurrence en Allemagne. Après sa victoire 0-5 à St. Pauli, le Rekordmeister vient de battre un record vieux de 1972.

Le Bayern Munich s'est imposé 0-5 à St. Pauli, ce samedi. Les Bavarois ont ainsi battu le record du nombre de buts marqués en une saison, qui était fixé à 101 depuis 1972. Vincent Kompany et ses hommes en sont désormais à 105, avec cinq rencontres encore à jouer.

C'est Leon Goretzka qui a inscrit le 102e but du Bayern et ainsi battu le record. "Je l'ai dit à l'équipe : s’il y a bien une personne qui croit en son moment, c’est Leon. Le fait que ce soit lui qui nous fasse passer le record est très symbolique, car il a toujours plein de confiance en lui", a déclaré Kompany aux médias du club.

"Selon moi, il est un formidable exemple pour ses coéquipiers. Et j'en suis ravi, car j'ai justement parlé hier avec M. Hoeneß (l'ancien président, toujours au C.A.) du fait que nous étions tout près de battre ce record. Il tenait depuis si longtemps, c'est d'autant plus beau de l'avoir enfin battu."

Nouveau record battu pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

De quoi augmenter, si cela était encore possible, la cote de Vincent Kompany en Allemagne, dont le Bayern va aisément remporter la Bundesliga et fait office de favori majeur à la victoire finale en Ligue des Champions.

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"Ce que j'apprécie, c'est que notre équipe soit axée sur les buts. C'est tout simplement ce que représente le FC Bayern. Je pense que les gars peuvent être fiers de leur manière de jouer et de ce record. Mais bien sûr, il faut déjà penser à autre chose et envisager la suite", a conclu l'entraîneur belge.