"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets
Photo: © photonews

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Jérémy Doku était très content suite au succès de Manchester City contre Chelsea (0-3). L'ailier, qui a planté le troisième but de la partie, s'est présenté au micro de la BBC après la rencontre.

Ce but fait beaucoup de bien à Jérémy Doku : "Je suis très heureux. Je n’avais pas marqué depuis longtemps, donc marquer maintenant, je suis très reconnaissant. C’est quelque chose sur lequel je dois travailler, être dans ces positions. Mais je suis très content de la performance collective et de mon but. J’espère pouvoir en marquer encore plus et continuer sur cette lancée."

"Je ne suis pas le type de joueur qui va marquer 50 buts par saison, ce n’est pas mon style. J’essaie d’être efficace à ma manière. Le coach dit qu’en tant qu’ailier, il faut aussi marquer, donc je vais toujours essayer de le faire." 

La lutte pour le titre

Pour être champion, Manchester City devra inévitablement réaliser une série de succès : "Il reste six matchs et on veut tous les gagner pour avoir notre destin entre nos mains. Le prochain match est contre Arsenal, donc on doit le gagner. On ne sait pas ce qu’ils feront après, mais ça ne nous concerne pas. On veut gagner les six matchs et on verra où on termine." 

Le joueur belge a d'ailleurs suivi la défaite d'Arsenal contre Bournemouth (1-2) : "Oui, j’ai regardé. Ils ont perdu trois points. Quoi qu’il arrive, on devait gagner ce match. Leur défaite est une bonne chose. Le prochain match contre eux sera très décisif. Avec six matchs restants, il n’y a pas beaucoup de place pour les erreurs. On sait qu’on a une opportunité et on va essayer de la saisir en gagnant ce match. Ce sera très décisif." 

Six points séparent actuellement Manchester City (2e) et Arsenal (1er). Les Londoniens ont cependant joué un match de plus et il reste surtout un match à jouer entre les deux équipes ce dimanche.

Lire aussi… 🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression
Le soutien du public sera primordial : "Ils ont été incroyables aujourd’hui. Ils nous ont beaucoup aidés. On aura besoin d’eux dimanche pour nous pousser vers la victoire. Leur soutien et le bruit qu’ils font sont un énorme boost pour nous."

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