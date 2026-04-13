La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

L'option d'achat de Loïs Openda à la Juventus a été automatiquement activée. Le buteur belge va définitivement rejoindre le club italien à la fin de son prêt cet été.

Avec seulement deux buts plantés en 36 matchs toutes compétitions confondues, Loïs Openda ne répond pas du tout aux attentes du côté de Turin. Le Belge est resté sur le banc lors de ses cinq derniers matchs de championnat avec son équipe...

Mais malgré tout, la Juventus est obligée de lever l'option d'achat du buteur. Pourquoi ? Parce que la Juventus est assurée de terminer dans la première partie du classement de Serie A. Cela étant une condition à un achat définitif obligatoire.

Le club de Serie A va débourser au total environ 46 millions d'euros pour recruter le Diable Rouge avec un contrat jusqu'en juin 2030. Le montant total prend en compte le prêt payant, la couverture du salaire et l'indemnité de transfert. Une somme qui reste malgré tout énorme... d'autant plus au vu de ce que le joueur a montré.

Un départ cet été est sans surprise envisagé par la Juventus

Selon Fabrizio Romano, la Juventus va désormais tenter de trouver une porte de sortie pour se séparer de Loïs Openda cet été. Le natif de Liège est estimé à 32 millions d'euros selon Transfermarkt. On ignore pour l'instant de quoi son avenir sera fait, mais un départ cet été semble être la solution la plus logique.



Le joueur avait pour rappel signé en prêt en provenance du RB Leipzig l'été dernier. Avec le club de Bundesliga, il restait sur une plutôt bonne saison (2024-2025) avec 45 matchs disputés pour 13 buts inscrits et 11 passes décisives délivrées.