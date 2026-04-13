Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

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Invité sur le plateau du Canal Football Club, Eden Hazard s'est exprimé sur les comparaisons entre Rayan Cherki et Kevin De Bruyne. Le jeune retraité est clair : ce sont deux joueurs totalement différents.

Rayan Cherki est considéré par certains comme le successeur de Kevin De Bruyne à Manchester City. Auteur de solides prestations, le Français impressionne en Angleterre avec 9 buts et 13 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

"Rayan est complètement différent de Kevin De Bruyne," souligne Eden Hazard. "Il est davantage porté sur le dribble, même s’il est capable de délivrer des passes magnifiques. Il est plus dans l’exploit individuel et la technique." 

Kevin De Bruyne, un meneur de jeu

Kevin De Bruyne n'est pas du tout le même style de joueur selon lui : "KDB, lui, est un véritable meneur de jeu, capable de jouer plus bas et de lire le jeu. Ils sont différents."

Difficile alors de vraiment parler de successeur ? "Il n’y aura pas un autre Kevin De Bruyne. Il doit jouer avec son propre style et nous régaler chaque week-end !"

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"L’une des forces de Cherki, c’est qu’il dribble la tête levée, il voit tout le jeu. C’est un joueur instinctif, qui ne réfléchit pas trop, il joue, il donne le ballon, c’est pour ça qu’il a atteint ce niveau", conclut Eden Hazard.

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