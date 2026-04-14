Thomas Meunier sera déçu : son but contre Toulouse annulé !

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Thomas Meunier a inscrit son deuxième but de la saison ce week-end. Ou du moins le pensait-il : la LFP a finalement décidé de l'accorder à son coéquipier.

Le LOSC s'est largement imposé contre Toulouse ce week-end (0-5), et Thomas Meunier a participé à la fête : le latéral belge a ouvert le score sur un centre-tir chanceux et dévié. La belle célébration qui s'est ensuivie a marqué les esprits.

Mais alors que Meunier pensait donc bel et bien avoir inscrit son deuxième but de la saison, il a finalement été privé de ce plaisir. Le Petit Lillois rapporte en effet que la LFP a attribué le 0-1 à Rasmus Nicolaisen, contre son camp.

Thomas Meunier n'a pas inscrit son deuxième but de la saison

En effet, le centre envoyé par le Diable Rouge n’était "pas cadré", explique la commission de la LFP. C’est le défenseur toulousain qui a dévié le ballon dans ses propres filets et a modifié la trajectoire du centre-tir de Meunier.

Pas de quoi enlever le plaisir d'une belle victoire à Thomas Meunier, mais on le sait : formé en tant qu'attaquant, l'ancien Brugeois aime marquer son petit but de temps à autre. Cette saison, il en est à un but et deux passes décisives.


Dans sa carrière, toutefois, Meunier a trouvé le chemin des filets à de nombreuses reprises : 20 buts avec Bruges, 13 avec le PSG, 3 avec Dortmund et le LOSC, un avec Trabzonspor et même un avec Virton à ses débuts. Avec les Diables Rouges, il en compte 10 en 78 matchs. 

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