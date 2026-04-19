Le match le plus important de sa carrière ? Un ancien flop d'Anderlecht sort le grand jeu après un auto-but

Du haut de ses 32 ans, Peter Zulj évolue désormais en Thaïlande, à Buriram United. Hier soir, il jouait pour une place en demi-finale de Ligue des Champions asiatique.

Il y a de ces phrases qui vous poursuivront encore longtemps. A son arrivée à Anderlecht en janvier 2019, Peter Zulj, avait eu la mauvaise idée de dire "qu'il voyait tout plus vite que les autres". Une déclaration qui serait passée inapperçue si le milieu offensif avait fait merveille. Mais il avait eu bien du mal à justifier les 2,50 millions dépensés par le Sporting.

Après un séjour en prêt à Götzepe, Zulj avait été définitivement cédé à Basaksehir. Il avait ensuite transité par la Hongrie et le championnat chinois. En janvier 2025, il avait ensuite rejoint au Buriram United.

Six mois plus tard, il a eu le plaisir d'être rejoint par son frère Robert, lui aussi ancien international autrichien. Les deux hommes sont aujourd'hui toujours au club et restent des valeurs sûres de l'équipe.

Un but de chaque côté pour Peter Zulj

Si Robert Zulj était suspendu, Peter était titulaire pour le quart de finale de Ligue des Champions asiatique contre Al-Ahli. Une rencontre qui a très mal commencé puisque l'ancien Anderlechtois a ouvert le score en marquant un but contre son camp (un ballon qui a ricoché sur son épaule après avoir heurté le poteau), permettant à Al-Ahli de mener 0-2 après 50 minutes.

Il s'est toutefois racheté en deuxième mi-temps avec une frappe du pied gauche de l'extérieur du rectangle qui a permis aux siens d'égaliser et d'arracher les prolongations. Malheureusement pour lui, Buriram a fini par rendre les armes avant les tirs au but (2-3).



