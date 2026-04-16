"Deux malades qui souffrent du même syndrome" : Frédéric Waseige livre son analyse avant le choc wallon

Frédéric Waseige a livré son analyse avant le choc wallon de ce samedi. Le consultant est revenu sur les dynamiques contrastées du Sporting de Charleroi et du Standard.

Comment Frédéric Waseige voit-il le match de ce samedi entre le Sporting de Charleroi et le Standard ? "Deux malades souffrant du même syndrome. Troubles de la personnalité. Ahurissant !"

"Le Standard a connu toute l’année des hauts et des bas : bien puis pas bien, bien puis pas bien. Tout le temps. Charleroi, lui, est monté sur le toit du monde avant d’accuser une baisse de régime. Les Zèbres sont partis en piqué. Je trouve cela incroyable. Le Sporting a gagné la semaine dernière… Ce qui ne lui garantit rien !", a-t-il ajouté au micro de Sudinfo.

Les Zèbres joueront à domicile et restent tout de même sur un succès contre l'Antwerp lors du dernier match. "Charleroi est à la maison. Il reste sur un succès. Il y a du bon matériel. Le Standard, lui, s’est incliné. La manière dont c’est arrivé est d’une tristesse sans nom."

Une bonne chose pour les Rouches de jouer en déplacement ?

Il estime que ce déplacement au Mambourg pourrait finalement jouer en faveur des Rouches : "Par contre, en y réfléchissant, ce déplacement au Mambourg, c’est l’idéal pour les Rouches, compte tenu de leur mentalité. Ils ne jouent que des coups, pas un championnat."



"Le Standard réagit après avoir reçu une grosse gifle. Et aussi dingue que cela soit, pour eux, se produire en déplacement leur donne un avantage !", a-t-il conclu.