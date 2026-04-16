Une 'honte notoire' ? Vincent Kompany répond aux attaques du Real sur l'arbitrage

Le Real Madrid est furieux après l'arbitrage de Slavko Vincic contre le Bayern Munich. Les Bavarois ne veulent pas entrer dans la polémique.

Du côté madrilène, on en veut surtout à l'arbitre pour cette deuxième jaune adressée à Eduardo Camavinga. Le Real menait alors 2-3 et a fini par encaisser deux buts, laissant filer les prolongations et la qualificiation.

Álvaro Arbeloa ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait de la gestion de match de l'arbitre : "Après ce carton rouge, c'était fini. C'est inexplicable. On ne peut pas expulser un joueur pour un geste pareil. C'est incroyable et incompréhensible".

Dani Carvajal a aussi vertement expliqué sa façon de penser au quatrième arbitre, imité par tous les joueurs madrilènes au coup de sifflet final. Ce matin, la presse espagnole ne parle que de ça. "Une grande injustice", écrit Marca, tandis qu'AS titre : "Une honte notoire".

Kompany calme le jeu

Confronté au mécontentement des visiteurs, Vincent Kompany a été invité à réagir : "Qui est en colère ? Je ne ferai aucun commentaire". Avant de se lancer : "Nous pourrions également aborder d’autres points, d'autres situations bizarres".

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"Mon but est de conclure cet entretien dans le respect du Real Madrid, car au final, il s’agit de football. Je veux me concentrer avant tout sur mon équipe et la victoire", a-t-il conclu, après avoir lui-même reçu un carton jaune pour sa réaction de mécontentement sur le but du 2-3.