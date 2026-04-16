"Un Belge nommé Preud'Homme" : 30 ans après, une icône brésilienne se souvient

Scott Crabbé, journaliste de football
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"Un Belge nommé Preud'Homme" : 30 ans après, une icône brésilienne se souvient
Photo: © photonews

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Romário est un nom qui compte dans le football brésilien, et même mondial. Son admiration pour Michel Preud'Homme ne se dément pas.

Romário s’est révélé en Europe au PSV. Sur les pelouses néerlandaises, il faisait parfois tourner ses adversaires en bourrique et marquait les yeux fermés, inscrivant 98 buts pour l'équipe d'Eindhoven.

Il a remporté trois titres avec le PSV, deux Coupes des Pays-Bas et une Supercoupe. Il a ensuite rejoint le FC Barcelone et y a inscrit 53 buts en 84 matches contribuant au titre de champion lors de la saison 1993/94.

Preud’homme, Michel Preud’homme

Il a également joué pendant des années pour l’équipe nationale brésilienne, avec laquelle il est devenu champion du monde en 1994. Autant dire que Romário n’est pas le premier venu et qu’il a affronté certains des plus grands noms. Dans le podcast Bajo Los Palos, il se remémore … Michel Preud’homme.

Iker Casillas a demandé à Romário qui était le meilleur gardien contre lequel il avait jamais joué. La réponse n'a pas tardé : "Un Belge. Il s’appelle Preud’homme". "Michel Preud’homme" , a ajouté Casillas.

En 1994, Romário a remporté la Coupe du monde avec le Brésil. Preud’homme avait été désigné meilleur gardien de la compétition, notamment après un match d’anthologie contre les Pays-Bas. En club, Romário n'a pas réussi à marquer le moindre but à MPH en trois rencontres.

Lire aussi… Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"

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Michel Preud'homme

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