"L'entraîneur le plus en vue d'Europe" : la presse allemande ne se lasse plus de Vincent Kompany

Nicolas Baccus Brandon Morren
Nicolas Baccus et Brandon Morren, journaliste de football
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"L'entraîneur le plus en vue d'Europe" : la presse allemande ne se lasse plus de Vincent Kompany

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Vincent Kompany continue de marquer les esprits en Allemagne. Après la qualification du Bayern pour les demi-finales de la Ligue des champions, l'entraîneur belge a reçu les éloges de la presse allemande.

Ce que réalise Vincent Kompany avec le Bayern Munich est tout simplement impressionnant. Ce mercredi soir, le club allemand s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en venant à bout du Real Madrid

Le Rekordmeister dispose d’un effectif d’une qualité exceptionnelle. Michael Olise a une nouvelle fois prouvé face aux Madrilènes pourquoi il fait partie des meilleurs ailiers du monde. Mais au-delà des joueurs, c’est aussi l'entraîneur qui récolte les éloges.

La presse allemande s’enflamme pour le "coach le plus en vue d’Europe"

Les médias allemands n’en finissent plus de le saluer. "Vincent Kompany est l’entraîneur le plus en vue d’Europe", écrit le BILD. "Il est arrivé presque comme un choix de secours, et il est désormais en route pour devenir le numéro un en Europe. La manière dont le Belge a d’abord apaisé tout le club avant de le faire exploser : EXCEPTIONNEL."

Même son de cloche du côté de Die Welt. "Pour Kompany, c’est le plus grand succès de sa carrière d’entraîneur jusqu’à présent. Il a façonné cette équipe. Il a construit un groupe qui lui fait confiance. La manière dont les joueurs l’ont enlacé après la victoire en dit long."

Lire aussi… 📷 Rempli de fierté, le père de Vincent Kompany porte une écharpe du Bayern au Parlement
Et les éloges ne s’arrêtent pas là : "L’architecte de ce succès, c’est Kompany. Après la victoire contre le Real, on peut lui attribuer encore plus de crédit qu’auparavant."

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