L'Iran absent ? L'Italie potentiellement repêchée dans le groupe des Diables ? Infantino prend la parole

Scott Crabbé, journaliste de football
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L'Iran absent ? L'Italie potentiellement repêchée dans le groupe des Diables ? Infantino prend la parole

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La participation de l'Iran à la Coupe du Monde fait toujours couler beaucoup d'encre. Gianni Infantino a pris la parole à ce sujet.

Officiellement, l'Iran est toujours un participant de plein droit de la Coupe du Monde et doit disputer ses trois matchs du groupe G aux Etats-Unis : à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin), puis à Seattle contre l’Egypte le 27 juin.

Mais la guerre au Moyen-Orient sème forcément le trouble, jusqu'à suggérer la tenue d'un mini-tournoi pour remplacer l'Iran, si la Team Melli ne se rendait finalement pas sur le sol étatsunien. A deux mois du premier match, la situation est toujours aussi indécise, chaque jour apportant sa contre-vérité sur le dossier.

La FIFA veut voir l'Iran prendre part à la Coupe du Monde

Le dernier son de cloche, on le doit à Gianni Infantino. Le président de la FIFA a confirmé sur la chaîne de télévision américaine CNBC la participation de l'Iran : "L’Iran viendra, c’est sûr. Nous espérons qu’au début de la compétition, la situation sera une situation pacifique, ce qui aiderait vraiment".

Malgré l'humeur changeante de Donald Trump, Infantino ne veut pas voir la sélection passer à côté de son rêve : "L’Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer". Sur le plan politique, la situation est pourtant fort tendue.


"Le sport doit être en dehors de la politique" répond Infantino. "D’accord, nous ne vivons pas sur la Lune. Mais si personne d’autre ne croit à la construction de ponts et au fait de les garder intacts et unis, alors c’est nous qui faisons ce travail".

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