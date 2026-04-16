Du changement sur le maillot de Charleroi : "Nous partageons des valeurs communes fortes"

Charleroi change d'équipementier. Eldera va succéder à Kipsta pour les cinq prochaines saisons, avec une promesse d'exigence pour les futures tuniques du Sporting.

Charleroi collaborait avec Kipsta depuis 2023 mais sera équipé par Eldera dès la saison prochaine. Eldera est une marque française fondée en 2009, qui équipe notamment Sochaux et Nîmes, tout en se faisant connaître dans d'autres disciplines comme le rugby, le handball, le volley, le basket, le cyclisme ou encore la pétanque.

"La direction du Sporting a notamment été séduite par les nombreux échanges avec Eldera. Le club s’est rendu dans les ateliers de la marque, basés en France, au cours des derniers mois afin de découvrir ses installations et de mieux comprendre son savoir-faire. Cette rencontre a mis en évidence des valeurs communes fortes, telles que l’ambition, la performance et l’esprit familial, partagé avec le Sporting de Charleroi", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Un nouveau venu sur le marché belge

Charleroi est ainsi la première équipe belge à sauter le pas : "Nous sommes fiers d’initier cette collaboration avec Eldera, une marque en pleine ascension et résolument tournée vers la performance. [...] Nous sommes convaincus que leur dynamisme et leur expertise sauront accompagner nos ambitions et porter haut les couleurs du Sporting pour les saisons à venir", se réjouit Mehdi Bayat.

Florian Noyer, dirigeant d'Eldera, partage son enthousiasme : "Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de développement en Belgique et plus largement dans la poursuite de notre déploiement en Europe. Au-delà de la visibilité, cet accord repose sur des ambitions communes et des valeurs partagées : exigence, engagement, esprit collectif et volonté de progression".



Entre ambition et caractère familial à préserver, Eldera sera donc chargé de plancher sur les prochains maillots zébrés, en conciliant innovation, patrimoine et traditions.