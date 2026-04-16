Mogi Bayat a bien aidé l'Union ces derniers mois : les explications de la direction

Scott Crabbé, journaliste de football
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Mogi Bayat a bien aidé l'Union ces derniers mois : les explications de la direction
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Mogi Bayat est encore utile à bon nombre de clubs belges. Philippe Bormans, le CEO de l'Union, confirme collaborer avec lui.

Malgré l'opération 'Mains propres', Mogi Bayat reste bien présent dans les coulisses du football belge. Son influence ne s'est pratiquement jamais démentie. Invité de Sacha Tavolieri dans l'émission 'En off', le CEO de l'Union Philippe Bormans en parle avec beaucoup de transparence.

"Nous avons finalisé quelques opérations avec Mogi, principalement des transferts sortants. Tantôt en tant qu'agent du joueur, tantôt en tant qu'intermédiaire. Nous avons toujours été très transparents avec lui", explique-t-il.

Mogi Bayat toujours dans le game

Son savoir-faire reste précieux : "Mogi a reçu deux autres offres de clubs en moins de 24 heures pour l'un de nos joueurs. Finalement, le joueur est parti à un prix conforme au marché et a même reçu une meilleure offre du club qu'il avait lui-même mentionné. Il était satisfait, car un joueur payé plus cher arrive dans son nouveau club avec un statut différent".

L'opération 'Mains Propres' ? L'Union fait attention à ce qu'elle fait mais s'en tient à la justice. : "Il ne nous appartient pas de jouer les intermédiaires. Lors de l'opération 'Mains propres', il était évidemment impossible de travailler avec lui".


"Mogi a toujours été très honnête avec nous, et il est vrai qu'il a déjà réalisé un excellent travail pour nous, notamment sur les transferts sortants. Il dispose d'un réseau étendu. Mogi a le don de conclure des accords, et tant que tout se déroule comme prévu, nous continuerons à travailler avec lui", conclut Bormans.

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