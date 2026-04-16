Benito Raman souligne une nette différence entre les Mauves et l'Union SG : "Anderlecht est tout simplement meilleur sur ça"

Nicolas Baccus Brandon Morren
Nicolas Baccus et Brandon Morren, journaliste de football
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Benito Raman souligne une nette différence entre les Mauves et l'Union SG : "Anderlecht est tout simplement meilleur sur ça"
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Malines veut se relancer après un début compliqué en Champions' Play-offs. Benito Raman voit des opportunités face à Anderlecht, mais sait qu'il en faudra nettement plus dimanche.

Malines a débuté les Champions’ Play-offs avec un 1 sur 6 et souhaite se relancer ce week-end face à Anderlecht. Après la défaite contre l'Union Saint-Gilloise, Benito Raman a déjà compris une chose.

"Il faut faire beaucoup mieux", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws. "Nous devons tous donner quelques pourcents en plus." Dans le cas contraire, Malines pourrait enchaîner un 0 sur 6, ce qui ne s’est encore jamais produit cette saison. 

"Si notre bloc est bien en place et que nous sommes efficaces sur phases arrêtées, ce sera à nous de marquer. Parce que sinon, ces équipes de haut niveau auront toujours une occasion et puniront la moindre erreur."

La mise en garde de Benito Raman

Malines a montré peu de choses offensivement contre l’Union SG, et cela devra changer à domicile ce week-end face à Anderlecht. Benito Raman voit des opportunités, mais met en garde contre l’attaque des Mauves.


"Anderlecht est tout simplement meilleur avec le ballon que l’Union, surtout dans la relance. Au milieu, c’est équivalent, mais offensivement, les Mauves sont beaucoup plus mobiles, avec davantage de profondeur."

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