Fameux changement de programme : un ancien de Charleroi s'est envolé pour les Fidji à 27 ans

Il y a un peu moins de trois ans, Didier Desprez était encore un joueur de Charleroi. Il est désormais actif de l'autre côté du globe.

En août 2021, Charleroi avait été chercher Didier Desprez du côté du Paris FC, alors en Ligue 2. Mais le Français n'avait pas joué le moindre match officiel dans le Pays Noir, barré par la concurrence d'Hervé Koffi.

Desprez a ainsi pris place sur le banc carolo à 16 reprises durant la saison 2021/2022. La direction l'a alors prêté au Paris 13 Atletico (troisième division française) avant de le céder définitivement à Dudelange.

Au Luxembourg, le Lillois s'est imposé comme titulaire et a notamment disputé huit matchs de tours préliminaires de Ligue des Champions en deux saisons. Mais l'été dernier, il n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat.

Desprez vers les Fidji

L'ancien international U20 français s'est ainsi retrouvé libre durant six mois. Il a fini par rebondir cet hiver, en s'offrant un fameux dépaysement. Desprez a en effet signé au FC Bula, un club des Îles Fidji, un bon millier de kilomètres à l'est de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie.

L'ancien gardien du Sporting Charleroi a retrouvé du temps de jeu, il a notamment rejoué contre Vanuatu United, Tahiti, Auckland ou South Melbourne. Les déplacements à Eupen ou Zulte Waregem des longues soirées d'hiver made in Pro League lui manquent-ils ?



