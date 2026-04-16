Arrivé en mission : Landry Dimata retrouve le chemin des filets dans la plus grande ville du monde

Landry Dimata vit ses premiers mois au Chongqing Tonglianglong. Il y a retrouvé le chemin des filets.

Cet hiver, Landry Dimata avait besoin de se relancer. L'ancien Diable Rouge avait rejoint Pafos pour disputer la Ligue des Champions et a, de fait, vécu quelques soirées mémorables contre le Bayern Munich ou Chelsea. Mais la concurrence se faisait rude.

L'offre du Chongqing Tonglianglong est tombée à pic. Dimata a ainsi été prêté en Chine pour un an, avec option d'achat à la clé. Il y vit dans un tout autre environnement qu'à Chypre.

Tonglianglong est en effet la plus grande ville du monde, avec pas moins de 32 millions d'habitants (environ 25 fois plus que la population chypriote). Avec ses quelques beaux transferts, le Chongqing a démarré la saison de Super League avec des ambitions.

Un doublé pour se présenter au football chinois

Cela a plutôt bien commencé : l'équipe a signé un bilan de 11 sur 15 lors des cinq premiers matchs. Absent de la sélection pour la dernière rencontre, Dimata avait débuté les quatre autres comme titulaire.

Il s'est même payé un doublé contre le Chengdu Rongcheng, leader de la compétition avec 13 unités. Ses deux premiers buts en Chine. De quoi lui permettre de retrouver la confiance qui était la sienne à Samsunspor ou au NEC ?



