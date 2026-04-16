📷 Rempli de fierté, le père de Vincent Kompany porte une écharpe du Bayern au Parlement

Pierre Kompany, le père de Vincent Kompany, est arrivé au Parlement avec une écharpe du Bayern. Une façon de montrer toute sa fierté envers son fils.

Le Bayern Munich de l'ancien Diable Rouge est venu à bout du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois ont validé leur qualification pour les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions après un succès sur le score de 4-3 au match retour (6-4 cumulé).

Cela rend évidemment Pierre Kompany très fier. Son fils est actuellement vu comme l'un des plus grands entraîneurs du monde après sa carrière remplie de succès.

Pierre Kompany avec une écharpe du Bayern lors d'une séance plénière de la Chambre

Le père de Vincent Kompany est un homme politique membre du parti Les Engagés. Ce jeudi, il a arboré une écharpe du Bayern Munich lors d'une séance plénière de la Chambre.

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Pierre Kompany, a Belgian politician, showed up with a Bayern scarf in the Belgian parliament today. ❤️ pic.twitter.com/7zskhjhmf3 — 433 (@433) April 16, 2026

En demi-finales, le Bayern affrontera le PSG. Le match aller aura lieu le mardi 28 mars au Parc des Princes, tandis que le retour se disputera le mercredi 06 mai à l'Allianz Arena. Une double confrontation qui sera très certainement une fois de plus scrutée de près par le père de Vincent Kompany.



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Ce dimanche, le Bayern recevra Stuttgart pour le compte de la 30e journée de Bundesliga. L'adversaire des Bavarois est actuellement 3e du championnat avec 56 unités. Le Bayern est lui bien devant avec 76 points, soit 12 de plus que Dortmund, deuxième.